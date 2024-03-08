Самые непритязательные растения для дачи: уход почти не нужен

01:24 2024-03-08
Самые непритязательные растения для дачи: уход почти не нужен

Некоторые садовые культуры очень неприхотливы, за ними можно ухаживать минимально.

Одно из таких растений – шиповник. Он растет практически сам по себе, постепенно превращаясь в колючую изгородь и замещая забор. При этом его плоды очень полезны, из них варят компоты и делают целебный чай.

Тюльпаны самых простых сортов тоже практически не требуют ухода. Луковицы, посаженные осенью, несколько лет дают красивые ранние цветы.

Семена календулы, высыпанные в разрыхленный грунт, будут радовать яркими желто-оранжевыми цветами все лето и часть осени. 

Слива дает урожай и без ухода, а калина красиво цветет и осенью-зимой дарит приятные эмоции, украшая сад ярко-красными ягодами. Они считаются очень полезными.

Лилиям нужен небольшой уход: рыхление земли и подкорка минеральными удобрениями, но все это занимает минимум времени. 

Люпин многие считают сорняком, но он вполне способен облагородить сад. Если на уход за участком совсем нет времени, эти цветы станут прекрасным решением.

Среди цветов одними из самых неприхотливых считаются ирисы, а также оригинальный амарант с его красными и желтыми цветами в виде метелок.

Показать следующие комментарии
Фото
Валентина Павлова
02:34

Валентина Павлова

Сорняки помогут спасти помидоры от гниения

Сорняки помогут спасти помидоры от гниения

Гниль томатов возникает еще на этапе созревания плодов и может погубить большую часть урожая.
Валентина Павлова
02:28

Валентина Павлова

Бывалый огородник объяснил, как получить рассаду с мощной корневой системой

Бывалый огородник объяснил, как получить рассаду с мощной корневой системой

Чем мощнее вырастут корни рассады, тем лучше будет чувствовать себя растение и тем больший урожай оно подарит.
Валентина Павлова
02:20

Валентина Павлова

Нетрадиционная подкормка для сада, о которой мало кто слышал

Нетрадиционная подкормка для сада, о которой мало кто слышал

Эта удивительная подкормка для плодовых деревьев дает более сильный эффект, чем поверхностная добавка удобрений.
Валентина Павлова
02:15

Валентина Павлова

Легкий способ уничтожения белокрылки на огороде

Легкий способ уничтожения белокрылки на огороде

Белокрылка – один из самых вредных паразитов, который моментально уничтожает урожай овощей.
Валентина Павлова
02:10

Валентина Павлова

На огороде завелись грибы: что с этим делать

На огороде завелись грибы: что с этим делать

Если на дачном участке развелись грибы, это значит, что почва богата гумусом и питательными элементами.
Валентина Павлова
02:01

Валентина Павлова

Идеальные продукты для молодости кожи: мнение эксперта

Идеальные продукты для молодости кожи: мнение эксперта

Сделать кожу более здоровой и сияющей можно не только с помощью косметических процедур, но и за счет употребления некоторых продуктов.
Валентина Павлова
01:44

Валентина Павлова

Диетолог Саманта Бош посоветовала оптимальные перекусы для похудения

Диетолог Саманта Бош посоветовала оптимальные перекусы для похудения

Здоровое и постепенное похудение требует легких ограничений и правильного подбора продуктов, при этом перекусы вполне допустимы.