Самые непритязательные растения для дачи: уход почти не нужен

Одно из таких растений – шиповник. Он растет практически сам по себе, постепенно превращаясь в колючую изгородь и замещая забор. При этом его плоды очень полезны, из них варят компоты и делают целебный чай.

Тюльпаны самых простых сортов тоже практически не требуют ухода. Луковицы, посаженные осенью, несколько лет дают красивые ранние цветы.

Семена календулы, высыпанные в разрыхленный грунт, будут радовать яркими желто-оранжевыми цветами все лето и часть осени.

Слива дает урожай и без ухода, а калина красиво цветет и осенью-зимой дарит приятные эмоции, украшая сад ярко-красными ягодами. Они считаются очень полезными.

Лилиям нужен небольшой уход: рыхление земли и подкорка минеральными удобрениями, но все это занимает минимум времени.

Люпин многие считают сорняком, но он вполне способен облагородить сад. Если на уход за участком совсем нет времени, эти цветы станут прекрасным решением.

Среди цветов одними из самых неприхотливых считаются ирисы, а также оригинальный амарант с его красными и желтыми цветами в виде метелок.