Диетолог Самана Бош указала овощи, подходящие для снижения уровня сахара в крови

01:38 2024-03-08
Диетолог Самана Бош указала овощи, подходящие для снижения уровня сахара в крови

Все овощи очень полезны, но некоторые обладают способностью приводить к норме уровень сахара в крови.

Один из них – брокколи, богатая клетчаткой и содержащая мало натурального сахара. Клетчатка работает как пробиотик, положительно действует на полезные микроорганизмы в кишечнике.

Дело в том, что клетчатка не переваривается, поэтому продукты ее переработки не попадают в кровь. Аналогичный эффект дают цветная и брюссельская капуста.

Цветная капуста служит источником витамина А, выполняющего функцию антиоксиданта. В ней также есть вещества, снижающие риск рака.

Салатная зелень – прекрасный инструмент контроля уровня сахара в крови. Разные виды растений содержат различные полезные вещества.

Практически все они богаты клетчаткой и фолиевой кислотой. В некоторых есть витамин К, снижающий риск развития диабета и  уровень сахара в крови.

Шпинат бога витаминами и считается одним  из лучших видов листовой зелени для снижения сахара в крови. В нем мало углеводов, а клетчатка замедляет их усвоение.

Баклажан способствует снижению уровня сахара в крови из-за замедленного всасывания углеводов, благодаря высокому содержанию клетчатки.

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