Диетолог Самана Бош указала овощи, подходящие для снижения уровня сахара в крови

Один из них – брокколи, богатая клетчаткой и содержащая мало натурального сахара. Клетчатка работает как пробиотик, положительно действует на полезные микроорганизмы в кишечнике.

Дело в том, что клетчатка не переваривается, поэтому продукты ее переработки не попадают в кровь. Аналогичный эффект дают цветная и брюссельская капуста.

Цветная капуста служит источником витамина А, выполняющего функцию антиоксиданта. В ней также есть вещества, снижающие риск рака.

Салатная зелень – прекрасный инструмент контроля уровня сахара в крови. Разные виды растений содержат различные полезные вещества.

Практически все они богаты клетчаткой и фолиевой кислотой. В некоторых есть витамин К, снижающий риск развития диабета и уровень сахара в крови.

Шпинат бога витаминами и считается одним из лучших видов листовой зелени для снижения сахара в крови. В нем мало углеводов, а клетчатка замедляет их усвоение.

Баклажан способствует снижению уровня сахара в крови из-за замедленного всасывания углеводов, благодаря высокому содержанию клетчатки.