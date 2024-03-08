Диетолог Саманта Бош посоветовала оптимальные перекусы для похудения

По словам диетолога Саманты Бош, стоит обратить внимание на фисташки. Они содержат клетчатку и полезные жиры, дают чувство сытости, а количество скорлупы помогает вовремя остановиться и не переедать.

Яйца, сваренные вкрутую, удобно брать с собой, чтобы перекусить в течение дня.

Они являются высококачественным источником белка и полезных веществ, которые поддерживают контроль веса.

Протеиновый батончик – хорошая закуска для похудения, но только при условии, если он содержит минимум сахара и искусственных ароматизаторов.

Творог можно есть отдельно или сочетать с фруктами, он является источником кальция. Но в этом случае важно следить за объемом порций.

Вяленая говядина богата белком, витаминами, минералами, это удобный и полезный перекус, в том числе для желающих похудеть.

Греческий йогурт с ягодами подойдет сладкоежкам. Продукт способствует снижению веса, но необходимо читать упаковку и выбирать йогурт без сахара.

Индейка дает ощущение сытости, избавляет от риска переедания, но при этом не вызывает увеличения веса. Диетолог также рекомендует есть больше овощей.