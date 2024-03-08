Идеальные продукты для молодости кожи: мнение эксперта

02:01 2024-03-08
Идеальные продукты для молодости кожи: мнение эксперта

Сделать кожу более здоровой и сияющей можно не только с помощью косметических процедур, но и за счет употребления некоторых продуктов.

Эксперт по питанию Оливия Тарантино поясняет, что пища переваривается, попадает в кровоток и разносится ко всем органам, в том числе к коже. 

Для здоровья и сияния кожи особенно важны фрукты и овощи, богатые витаминами, а также белки и полезные жиры. 

Томаты и томатный сок помогают избавиться от прыщей, благодаря содержанию ликопина. Он повышает прочность коллагена и борется с окислительным действием ультрафиолетовых лучей.

Морковь содержит бета-каротин, который выполняет роль естественного солнцезащитного фактора. В ней также есть витамин А, который отвечает за восстановление поврежденного коллагена.

Черника богата антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, повреждающими клетки. Это позволяет замедлить процессы старения.

Апельсины являются источником витамина С, одного из лучших элементов для сияющей кожи. Их можно заменить и другими цитрусовыми, например, грейпфрутами.

Лосось, авокадо и орехи содержат полезные жиры, которые снижают воспаление и защищают клеточные мембраны от повреждений.

В желтом перце есть витамин С, важный для выработки коллагена, а также витамин Е, который работает как антиоксидант и предотвращает негативное воздействие свободных радикалов.

Салат содержит полный комплекс «антивозрастных» витаминов А, С, Е, К. Листовая зелень также улучшает свертывание крови и ускоряет заживление кожи.

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