Бывалый огородник объяснил, как получить рассаду с мощной корневой системой

Для выращивания рассады с мощными корнями нужно соблюдать всего пять правил.

Первое из них – обеспечение воздухообмена. Корни в емкости с рассадой должны дышать.

Второе правило – отведение лишней влаги. На дне емкости должны быть отверстия, потребуется также дренаж.

Для образования веществ, которые стимулируют рост корневой системы, необходимо достаточное освещение.

Горшки или стаканчики с рассадой лучше поставить в контейнер с водой, чтобы корни росли вбок, а не вниз.

Корни будут лучше развиваться при наличии препятствий в виде наполнителя почвосмеси: вермикулита или перлита.