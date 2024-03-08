Бывалый огородник объяснил, как получить рассаду с мощной корневой системой

02:28 2024-03-08
Бывалый огородник объяснил, как получить рассаду с мощной корневой системой

Чем мощнее вырастут корни рассады, тем лучше будет чувствовать себя растение и тем больший урожай оно подарит.

Для выращивания рассады с мощными корнями нужно соблюдать всего пять правил.

Первое из них – обеспечение воздухообмена. Корни в емкости с рассадой должны дышать.

Второе правило – отведение лишней влаги. На дне емкости должны быть отверстия, потребуется также дренаж.

Для образования веществ, которые стимулируют рост корневой системы, необходимо достаточное освещение.

Горшки или стаканчики с рассадой лучше поставить в контейнер с водой, чтобы корни росли вбок, а не вниз.

Корни будут лучше развиваться при наличии препятствий в виде наполнителя почвосмеси: вермикулита или перлита.

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