Восемь друзей построили секретную квартиру в торговом центре

Когда в конце 90-х был построен торговый центр Providence Place, для восьми художников он стал домом.

Эти друзья построили импровизированную квартиру — с диваном, телевизором и системой видеоигр, микроволновой печью и стеной из шлакоблоков — в скрытой нише гаража торгового комплекса.

Чтобы запустить приборы, они подключились к электричеству торгового центра. Удивительно, но это место для тусовки (где некоторые из друзей даже провели несколько холодных ночей) оставалось незамеченным в течение четырех лет.

Эта история стала темой “Секретной квартиры в торговом центре”, нового увлекательного документального фильма от Джереми Уоркмана (“Лили переворачивает мир”), премьера которого состоится 8 марта на SXSW в этом году.

Уоркман нанял Джесси Айзенберга, номинированную на Оскар звезду “Социальной сети“ и ”Зомбиленда", в качестве продюсера, роль, которую он ранее исполнял в фильме Уоркмана “Мир у твоих ног”, документальном фильме о человеке, который ходит по каждой улице Нью-Йорка.

“Секретная квартира в торговом центре” рассказывает о Майкле Таунсенде, которому пришла в голову грандиозная идея поселиться в этом бастионе потребительства. Его роль была известна, но личности семерых его сотрудников по большей части оставались незамеченными.

Воркман взял у них интервью для фильма, где они рассказывают о сложной логистике, связанной с перемещением мебели и строительных материалов в оживленный торговый центр прямо под носом у охранников. “Это почти как фильм об ограблении”, - говорит Уоркман.

Уоркман также имел доступ к многочасовым кадрам, снятым друзьями и запечатлевшим жизнь в их секретной квартире в торговом центре, а также к планированию и строительству, которые использовались для создания их невероятного убежища.

Поскольку персонал торгового центра демонтировал конструкцию после того, как они ее обнаружили, создатели фильма и художники-оригиналы построили точную копию квартиры.