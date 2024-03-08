Организаторы Техасского Автопробега Навсегда запретили современные мускул-кары

18:57 2024-03-08
Организаторы Техасского Автопробега Навсегда запретили современные мускул-кары

В результате шага, вызвавшего бурную дискуссию среди автолюбителей, техасский организатор автопробега, Coffee and Cars, ввел постоянный запрет на использование современных мускул-каров на своих мероприятиях.

Это решение было принято после случаев безрассудного поведения, в том числе превышения оборотов, выгорания и уличных захватов, которые испортили дух этих собраний и создали угрозу безопасности.

Исторически автосалоны были обычными мероприятиями, на которых любители автомобилей могли собраться вместе, чтобы оценить автомобили друг друга в непринужденной обстановке.

Однако с появлением современных мускул-каров мощностью более 700 лошадиных сил произошел сдвиг в сторону более разрушительных и опасных видов деятельности.

Эти мощные транспортные средства, включая такие популярные модели, как Camaros, Chargers и Mustangs, были в центре нескольких инцидентов, которые нарушили движение транспорта и, в некоторых случаях, привели к серьезным авариям.

Показать следующие комментарии
Фото
Toyota - 34
19:10

Toyota - 34

Этот Porsche 356B Super 90 Outlaw Coupe 1960 года выпуска

Этот Porsche 356B Super 90 Outlaw Coupe 1960 года выпуска

Avant-Garde хорошо известен как отмеченный наградами бестселлер (@911r ) на сайте Bring a Trailer.
Храмова Оксана
15:53

Храмова Оксана

Звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс рассказала об «ужасном» опыте общения с Дональдом Трампом

Звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс рассказала об «ужасном» опыте общения с Дональдом Трампом

Сторми Дэниелс раскрыла шокирующие подробности о своем опыте общения с экс-президентом Дональдом Трампом в 2006 году в новом документальном фильме.
Антон Райт
15:48

Антон Райт

Tesla сообщила, что работает над новым программным обеспечением для бездорожья

Tesla сообщила, что работает над новым программным обеспечением для бездорожья

Cybertruck подвергся критике со стороны автовладельцев, которые опубликовали десятки роликов о том, как пикап застрял на пляже Марина-Стейт-Бич, в снегу и в других сложных условиях.
Храмова Оксана
15:28

Храмова Оксана

Восемь друзей построили секретную квартиру в торговом центре

Восемь друзей построили секретную квартиру в торговом центре

Друзья прятались там незамеченными в течение многих лет, новый документальный фильм SXSW объясняет, как и почему.
Храмова Оксана
15:21

Храмова Оксана

Японцы начали производить «летающие автомобили»

Японцы начали производить «летающие автомобили»

Suzuki Motor Corporation и SkyDrive Inc запустили производство "летающих авто" в городе Ивата префектуры Сидзуока.
Андрей Ткачёв
14:07

Андрей Ткачёв

В Чернобыле обнаружили круглых червей, устойчивых к радиации

В Чернобыле обнаружили круглых червей, устойчивых к радиации

Американские учёные из университета Нью-Йорка исследовали червей, обитающих в зоне отчуждения на территории Чернобыля.