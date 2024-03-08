Организаторы Техасского Автопробега Навсегда запретили современные мускул-кары

Это решение было принято после случаев безрассудного поведения, в том числе превышения оборотов, выгорания и уличных захватов, которые испортили дух этих собраний и создали угрозу безопасности.

Исторически автосалоны были обычными мероприятиями, на которых любители автомобилей могли собраться вместе, чтобы оценить автомобили друг друга в непринужденной обстановке.

Однако с появлением современных мускул-каров мощностью более 700 лошадиных сил произошел сдвиг в сторону более разрушительных и опасных видов деятельности.

Эти мощные транспортные средства, включая такие популярные модели, как Camaros, Chargers и Mustangs, были в центре нескольких инцидентов, которые нарушили движение транспорта и, в некоторых случаях, привели к серьезным авариям.