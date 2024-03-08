Этот Porsche 356B Super 90 Outlaw Coupe 1960 года выпуска

Мы хотим посадить покупателей на виртуальное водительское сиденье, чтобы они могли управлять автомобилем так, как если бы они присутствовали при нем, что придало бы им уверенности в своей покупке.
Нынешний владелец, который впервые приобрел автомобиль в 2006 году, а затем повторно приобрел его в 2022 году, с энтузиазмом следил за установкой мощного четырехцилиндрового двигателя объемом 2650 куб. см и комплексным ремонтом, завершенным в 2024 году, гарантируя, что legacy 356B продолжит процветать на трассе и вне ее.
Интерьер 356B, обновленный в 2022 году, оснащен ковшеобразными сиденьями в стиле Fibersteel Speedster, отделанными черным винилом с синими вставками в клетку, закрепленными на покрытых порошковым покрытием рамах GT с помощью поясных ремней Simpson, сочетающих комфорт с необходимостью участия в гонках.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__