Этот Porsche 356B Super 90 Outlaw Coupe 1960 года выпуска

19:10 2024-03-08
Этот Porsche 356B Super 90 Outlaw Coupe 1960 года выпуска

Avant-Garde хорошо известен как отмеченный наградами бестселлер (@911r ) на сайте Bring a Trailer.

Мы хотим посадить покупателей на виртуальное водительское сиденье, чтобы они могли управлять автомобилем так, как если бы они присутствовали при нем, что придало бы им уверенности в своей покупке.

Нынешний владелец, который впервые приобрел автомобиль в 2006 году, а затем повторно приобрел его в 2022 году, с энтузиазмом следил за установкой мощного четырехцилиндрового двигателя объемом 2650 куб. см и комплексным ремонтом, завершенным в 2024 году, гарантируя, что legacy 356B продолжит процветать на трассе и вне ее.

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Интерьер 356B, обновленный в 2022 году, оснащен ковшеобразными сиденьями в стиле Fibersteel Speedster, отделанными черным винилом с синими вставками в клетку, закрепленными на покрытых порошковым покрытием рамах GT с помощью поясных ремней Simpson, сочетающих комфорт с необходимостью участия в гонках.

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