Аэромобиль Voyager X2 компании XPENG AEROHT совершил первый полет на малой высоте над центральным деловым районом в Гуанчжоу

11:27 2024-03-09
Аэромобиль Voyager X2 компании XPENG AEROHT совершил первый полет на малой высоте над центральным деловым районом в Гуанчжоу

Компания XPENG AEROHT объявила, что ее летающий автомобиль Voyager X2 успешно выполнил полетное задание, пролетев от центра Тианде до Кантонской башни.

Флайкар, преодолев всего несколько километров над офисными центрами и рекой, приземлился на площадке у подножия местной достопримечательности, как Останкинская башня в Москве.

В январе 2023 года Voyager X2 получил специальное разрешение на полеты, выданное Управлением гражданской авиации центрального и южного регионов Китая.

Это сделало его первым пилотируемым продуктом, разработанным и одобренным для полетов внутри КНР.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
16:55

Храмова Оксана

Самолет United сбросил шины при вылете из SFO, разбивая машины

Самолет United сбросил шины при вылете из SFO, разбивая машины

Самолет United Airlines, вылетающий из международного аэропорта Сан-Франциско в четверг утром, потерял одну из шин вскоре после взлета,
admin
13:30

admin

Самым распространенным китайским брендом в России является Chery

Самым распространенным китайским брендом в России является Chery

Аналитики подсчитали количество китайских автомобилей в России и дали данные общественности.
Игнат Ветров
13:25

Игнат Ветров

Российский стартап Aviar Motors и его основатель Алексей Рачев затеяли постройку реплики классического Mustang на шасси современной Tesla

Российский стартап Aviar Motors и его основатель Алексей Рачев затеяли постройку реплики классического Mustang на шасси современной Tesla

Кузов из углепластика, стилистика первого фастбэка Mustang 1967 года — отсюда, кстати, и название автомобиля Aviar R67 — плюс обещанный разгон за 2,2 секунды до 100 км/ч и все современные средства безопасности.
Марта Фролова
11:22

Марта Фролова

СП BAIC Group и Mercedes-Benz отметило важную веху – выход с конвейера 5-миллионного автомобиля

СП BAIC Group и Mercedes-Benz отметило важную веху – выход с конвейера 5-миллионного автомобиля

В 2005 году Mercedes-Benz выпустил свою первую китайскую модель под названием W211, это был автомобиль восьмого поколения E-класса.
Игнат Ветров
10:57

Игнат Ветров

Kia EV9 был признан «Лучшим в мире автомобилем 2024 года» жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года»

Kia EV9 был признан «Лучшим в мире автомобилем 2024 года» жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года»

В жюри конкурса вошли 75 автожурналисток из 52 стран мира, которые по сумме детальных оценок определили Kia EV9 лучшим среди 63 претендентов.
Toyota - 34
19:10

Toyota - 34

Этот Porsche 356B Super 90 Outlaw Coupe 1960 года выпуска

Этот Porsche 356B Super 90 Outlaw Coupe 1960 года выпуска

Avant-Garde хорошо известен как отмеченный наградами бестселлер (@911r ) на сайте Bring a Trailer.