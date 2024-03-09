Аэромобиль Voyager X2 компании XPENG AEROHT совершил первый полет на малой высоте над центральным деловым районом в Гуанчжоу

Флайкар, преодолев всего несколько километров над офисными центрами и рекой, приземлился на площадке у подножия местной достопримечательности, как Останкинская башня в Москве.

В январе 2023 года Voyager X2 получил специальное разрешение на полеты, выданное Управлением гражданской авиации центрального и южного регионов Китая.

Это сделало его первым пилотируемым продуктом, разработанным и одобренным для полетов внутри КНР.