Покупатели наконец-то дождались автомобилей Lotus Emira

17:06 2024-03-09
Покупатели наконец-то дождались автомобилей Lotus Emira

Последний спортивный автомобиль Lotus с двигателем внутреннего сгорания, Emira, наконец-то поступит в продажу во всех 50 штатах США.

Летом 2021 года стало известно, что Emira First Edition должна была оснащаться тем же 3,5-литровым двигателем Toyota V6 с наддувом, который использовался в Evora GT. Первоначально предполагалось, что они будут поставлены весной 2022 года, но сезон наступил и закончился без нового Lotus в Штатах.

Как оказалось, это произошло из-за того, что застопорился процесс сертификации выбросов Калифорнийским советом по воздушным ресурсам. Хотя только 14 штатов соблюдают стандарты по содержанию углеводов, Lotus приостановила поставки до прохождения сертификации, чтобы избежать проблем с регистрацией в соответствии с Motor1.

Теперь документы окончательно оформлены, и Emira сертифицирована по состоянию на 29 февраля. Разрешение на выбросы было подтверждено представителем компании The Drive.

Неясно, связаны ли трудности Lotus с сертификацией Emira в большей степени с производственными проблемами, вызванными COVID-19, или с возрастом Toyota V6. Семейство Toyota GR с V6 появилось в 2002 году и, возможно, спроектировано не так, чтобы быть оптимальным для современного оборудования по выбросам.

Снижение мощности между появлением Evora GT и Emira (где она теряет 16 лошадиных сил), похоже, наводит на мысль об этом.

Также неясно, как долго V6 и связанная с ним механическая коробка передач будут использоваться в серийном производстве Emira.

В конце концов, Lotus представит версию, оснащенную четырехцилиндровым двигателем Mercedes-AMG turbo мощностью 360 л. с. в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая должна полностью заменить модель V6.

Поскольку на подходе множество электромобилей Lotus, очевидно, что эпоха легких и простых Lotus закончилась. 

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