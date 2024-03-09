Современный Lamborghini Countach выставлен на продажу более чем за $3 млн

Такое цветовое сочетание идеально подчеркивает оригинальный дизайн в сочетании с современными функциями. Например, панели кузова изготовлены из углеродного волокна, рулевое колесо оснащено подрулевыми переключателями, а блок датчиков полностью цифровой.

Прекрасно смотрящийся в Ad Personam Blu Nethuns по сравнению с Ad Personam Bianco Leda / Nero Ade / Bronzo Zante, он по-настоящему привлекает внимание публики и гарантированно заставит людей пялиться и разговаривать где угодно.

Но современный Countach - это гораздо больше, чем просто симпатичное личико. 6,5-литровый двигатель V12 средней установки в сочетании с небольшим электромотором выдает мощную мощность в 802 лошадиные силы - этого достаточно, чтобы заставить сердце любого учащенно забиться.

Мощность передается через семиступенчатую автоматическую коробку передач, а затем на все четыре колеса, что заставляет многих усматривать сходство между Countach и Aventador.

Этот автомобиль более мощный и имеет заявленное время разгона 0-62, составляющее стремительные 2,8 секунды.

Помните, что производство этих современных суперкаров Countach во всем мире было ограничено всего 112 единицами.

Спрос на них очень мал, и, следовательно, цены будут высокими. Этот автомобиль был выставлен на продажу за 3 318,484 доллара, хотя, поскольку дилер находится в Торонто, мы предполагаем, что это канадские доллары.

Не все согласятся, что он стоит так дорого, но если кто-то готов заплатить эту цену, то это он и, вероятно, другие.