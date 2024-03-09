Выставлен на продажу президентский лимузин 1964 года из похоронной процессии Джона Кеннеди

17:55 2024-03-09
Выставлен на продажу президентский лимузин 1964 года из похоронной процессии Джона Кеннеди

Когда-то давно на заводе Chrysler в Детройте был установлен Imperial LeBaron с жестким верхом, который вошел в историю.

The Detroit News сообщила, что этот автомобиль участвовал в похоронной процессии на Арлингтонском кладбище президента Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года.

Изображение статьи

Его вдова Джеки, как сообщается, использовала лимузин в качестве личного транспортного средства менее года, и он возил Линдона Б. Джонсона на его вторую инаугурацию в 1965 году (первая была на борту Air Force One, когда был убит Кеннеди).

Затем Императорская корона стала частью автопарка Белого дома до 1969 года.

Изображение статьи

Один из всего лишь 10 выпущенных Ghia лимузинов, именно эту модель перевозила американская королевская особа: Жаклин Кеннеди Онассис.

Он будет выставлен на аукцион по ориентировочной цене от 125 000 до 150 000 долларов.

Изображение статьи

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
21:07

Храмова Оксана

9 марта - день рождения космонавта Гагарина, который был заядлым автомобилистом

9 марта - день рождения космонавта Гагарина, который был заядлым автомобилистом

9 марта исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, который был не только первым космонавтом, но и большим любителем автомобилей.
Храмова Оксана
20:00

Храмова Оксана

Необычное поздравление с женским днем от мужчин МАЗа

Необычное поздравление с женским днем от мужчин МАЗа

Сотрудники Минского автозавода сделали неожиданный сюрприз для женщин к 8 марта.
Храмова Оксана
19:47

Храмова Оксана

Обзор Mini Countryman First Drive 2024: самый большой Mini в истории по-прежнему симпатичен и практичен

Обзор Mini Countryman First Drive 2024: самый большой Mini в истории по-прежнему симпатичен и практичен

Когда в 2002 году Mini вернулся в Америку в качестве симпатичного кузена BMW, характерная эстетика стала огромной составляющей привлекательности Cooper.
Марта Фролова
18:31

Марта Фролова

Iowa Man запускает серию винтажных гонок

Iowa Man запускает серию винтажных гонок

Гейд рассказал KCRG, что весь смысл его серии винтажных гонок в том, чтобы сделать все дешево, весело и как можно менее технологично.
Марта Фролова
18:14

Марта Фролова

Потерянный "La Voiture Noire" Bugatti Type 57 Atlantic

Потерянный "La Voiture Noire" Bugatti Type 57 Atlantic

Если вы хотите поймать самую крупную рыбу из списка, попробуйте поискать Bugatti Type 57 SC, который исчез в Мольсхайме, Франция, еще в 1937 году.
Антон Райт
18:11

Антон Райт

Renault Type CB Coupe Ville из "Титаника"

Renault Type CB Coupe Ville из "Титаника"

Существует множество загадок, связанных с затоплением "Титаника", и одна из них связана с Renault Type CB Coupe Ville.
Игнат Ветров
18:08

Игнат Ветров

Смерть Джима Моррисона окутана тайной, как и судьба его Mustang

Смерть Джима Моррисона окутана тайной, как и судьба его Mustang

Джиму Моррисону по прозвищу "Голубая леди" нравился его GT500, и он был показан в его фильме "Когда ты странный".