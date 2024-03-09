Выставлен на продажу президентский лимузин 1964 года из похоронной процессии Джона Кеннеди

Его вдова Джеки, как сообщается, использовала лимузин в качестве личного транспортного средства менее года, и он возил Линдона Б. Джонсона на его вторую инаугурацию в 1965 году (первая была на борту Air Force One, когда был убит Кеннеди).

Затем Императорская корона стала частью автопарка Белого дома до 1969 года.