Выставлен на продажу президентский лимузин 1964 года из похоронной процессии Джона Кеннеди

The Detroit News сообщила, что этот автомобиль участвовал в похоронной процессии на Арлингтонском кладбище президента Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года.
Его вдова Джеки, как сообщается, использовала лимузин в качестве личного транспортного средства менее года, и он возил Линдона Б. Джонсона на его вторую инаугурацию в 1965 году (первая была на борту Air Force One, когда был убит Кеннеди).
Затем Императорская корона стала частью автопарка Белого дома до 1969 года.
Один из всего лишь 10 выпущенных Ghia лимузинов, именно эту модель перевозила американская королевская особа: Жаклин Кеннеди Онассис.
Он будет выставлен на аукцион по ориентировочной цене от 125 000 до 150 000 долларов.
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