Потерянный "La Voiture Noire" Bugatti Type 57 Atlantic

18:14 2024-03-09
Потерянный "La Voiture Noire" Bugatti Type 57 Atlantic

Если вы хотите поймать самую крупную рыбу из списка, попробуйте поискать Bugatti Type 57 SC, который исчез в Мольсхайме, Франция, еще в 1937 году.

Автомобиль, в основу которого был положен впечатляющий концепт Aerolithe, вызвал большой ажиотаж, когда Bugatti запустила его в производство.

Было изготовлено всего 4 автомобиля, но местонахождение только 3 известно.

В разгар Второй мировой войны и внезапного вторжения Германии во Францию Этторе Бугатти погрузил машину на поезд, направлявшийся в Бордо, но она не доехала, по крайней мере, так гласит история.

На сегодняшний день его стоимость оценивается в 98,6 миллиона долларов.

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