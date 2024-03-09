Потерянный "La Voiture Noire" Bugatti Type 57 Atlantic

Автомобиль, в основу которого был положен впечатляющий концепт Aerolithe, вызвал большой ажиотаж, когда Bugatti запустила его в производство.
Было изготовлено всего 4 автомобиля, но местонахождение только 3 известно.
В разгар Второй мировой войны и внезапного вторжения Германии во Францию Этторе Бугатти погрузил машину на поезд, направлявшийся в Бордо, но она не доехала, по крайней мере, так гласит история.
На сегодняшний день его стоимость оценивается в 98,6 миллиона долларов.
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