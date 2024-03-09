Iowa Man запускает серию винтажных гонок

Мы устали видеть, что на трассах могут играть только богатые, так что это здорово.
Трасса, показанная в трансляции KCRG, выглядит как грунтовый овал - так начинала свою деятельность NASCAR на заре своего существования, до того, как билеты стали дороже ежемесячной оплаты автомобиля.
Что делает Гейд, так это возвращает гонки к их истокам, где больше людей могут участвовать и получать удовольствие.
Нам нужно больше этого.
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