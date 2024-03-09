Обзор Mini Countryman First Drive 2024: самый большой Mini в истории по-прежнему симпатичен и практичен

Спустя десятилетия транспортные средства стали еще более однородными и компьютеризированными. Чтобы современный автомобиль обладал каким-либо подобием индивидуальности, ему нужны отличительный дизайн и интерфейс.
2024 Mini Countryman JCW и электрический 2025 Countryman SE - это не те мини, которые вы помните по началу 2000-х (не говоря уже о 1960-х), но им все еще удается привнести немного волшебства, которое делало бренд особенным в прошлом.
Большинство обзоров нового Mini Countryman начинаются с того, насколько он велик, и да, это самый большой Mini, когда-либо выпущенный. Даже по сравнению с предыдущей моделью он значительно вырос — примерно на 13 см длиннее и почти на 10 см выше.
Но в контексте современных компактных внедорожников Mini Countryman по-прежнему несколько миниатюрен — примерно на 15 см короче, чем, например, нынешний Toyota RAV4.
А Countryman хорошо использует внутренние кубические дюймы. Крутое заднее стекло и высокая линия крыши обеспечивают достаточно грузового пространства независимо от того, складываете ли вы задние сиденья, а через высокие окна в салон проникает много света.
У него хорошая осанка и обзорность для тех, кто любит сидеть несколько высоко, но он менее громоздкий, чем даже большинство небольших внедорожников. Сиденья удобные, а запас хода потрясающий даже сзади (здесь снова выигрывает длинная крыша в стиле универсала).
Расположение приборной панели, органов управления и уникальной круглой информационно-развлекательной системы являются опорами, поддерживающими атмосферу Mini. Точки соприкосновения в основном отличные.
Рулевое колесо массивное, и использование небольшого куска лямки в качестве спицы - оригинальная и милая идея. В Mini по-прежнему используется головной дисплей cheater, отображающий скорость и другую информацию на маленькую откидывающуюся полупрозрачную плоскость, расположенную между пилотом и лобовым стеклом.
Дверные ручки и рычаг переключения передач действуют решительно. Физические элементы управления, к сожалению, минимальны, но аккуратно спроектированы. Переключатели кажутся существенными, впечатляет управление зажиганием в виде ключа.
Вы поворачиваете маленький переключатель, который выполнен в форме ключа, при этом, конечно, настоящий брелок никогда не нужно доставать из кармана.
Mini Countryman ощущается как игрушка ... вы либо оцените это, либо нет. Почти все, с чем вы взаимодействуете, по крайней мере, немного ново.
Mini теперь называет свои режимы вождения ”опытными", что вполне уместно. Фактическое поведение автомобиля и физическая отзывчивость меняются не так уж сильно, но звуки и экраны меняются.
Этот аспект игрушечности автомобиля не будет столь очарователен для заядлых автолюбителей, но единственная реальная жалоба заключается в том, что он достаточно медленный.
Mini Countryman SE: электрический
Вряд ли macro-Mini EV похож на картинг (несмотря на то, что это название одного из режимов езды). Создать ощущение легкости в 4400-фунтовом автомобиле просто невозможно, даже с учетом взрывного крутящего момента электрической тяги. Тем не менее, Mini SE чувствует себя живым и отзывчивым среди компактных внедорожников.
Рекуперативное торможение, включаемое подрулевой кнопкой, помогает стимулировать чувство вовлеченности водителя, хотя (по некоторой иронии судьбы) это означает, что на самом деле вы делаете намного меньше, чем за рулем старого доброго Cooper с ручным переключением передач.
Информационно-развлекательная система (речь идет не столько об экране, сколько о звуках) выполняет всю тяжелую работу по созданию уникальной атмосферы Mini.
Установите его в режим картинга, и вы получите спортивный дисплей со звуковым эффектом рокочущего космического корабля при нажатии на педаль газа.
Также есть режим отображения эффективности, который делает звучание автомобиля намного мягче и включает цифрового помощника в виде животных — хлопающую крыльями колибри, когда вы отдыхаете, бегущую пантеру, когда вы включаете мощность.
Режимов отображения достаточно, чтобы удовлетворить предпочтения практически любой цветовой палитры, и есть даже старомодный Mini, который вызывает неподвластные времени чувства.
Качество езды кажется достаточно приемлемым, поскольку Countryman SE, безусловно, намного мягче и комфортнее, чем BMW X2 M35i, с которым у него общая платформа.
Mini Countryman JCW: спортивный
В модели John Cooper Works Countryman установлено то же базовое распределительное устройство, экран и настройки по выбору пользователя, что и в SE. Но цветовые решения и отделка обивки гораздо больше напоминают хот-хэтч, чем в высококлассном кафе SE.
Это хорошее воплощение того, что людям нравится в Mini — причудливый и веселый стиль в сочетании со спортивной роскошью. Ощущения от автомобиля в руках и под ягодицами не особенно выдающиеся или запоминающиеся, но обстановка, в которой вы сидите, и дисплеи, с которыми вы взаимодействуете, хороши. В целом, впечатления от вождения отличаются.
JCW, безусловно, быстр, а подрулевые переключатели приятно поднимать и опускать, когда вы заряжаетесь на дорогах.
Синтезированное звучание JCW также кажется немного более фальшивым, чем у SE.
Countryman JCW жестко выезжает на прямые и очень грамотно раскручивается с приличной скоростью.
Новый Mini Countryman - это автомобиль хорошего размера, вмещающий от двух до четырех человек, приличный багаж и, возможно, даже собаку.
Он хорошо выглядит; дарит водителям и пассажирам удовольствие от работы в салоне, которое не совсем похоже на автомобили любой другой марки.
Но чем более изолированными от дороги становятся эти автомобили, тем сложнее оправдать покупку такого производительного варианта, как JCW.
Меньшие модели Mini, как правило, имеют гораздо (намного) меньшую мощность, чем JCWs. Так что, если вы хотите иметь возможность подниматься на вершину Анджелеса или совершать агрессивные объезды по проселочной дороге, вам понадобится эта версия мощностью 300 с лишним лошадиных сил.
Однако особенность Mini заключается скорее в упаковке, чем в мощности — если вам нравится внешний вид и компоновка этого автомобиля, протестируйте более медленную модель и убедитесь, что вам нужна мощность, которую разблокирует JCW, прежде чем приступать к эксплуатации.
Mini Countryman JCW: спортивный
В модели John Cooper Works Countryman установлено то же базовое распределительное устройство, экран и настройки по выбору пользователя, что и в SE. Но цветовые решения и отделка обивки гораздо больше напоминают хот-хэтч, чем в высококлассном кафе SE.
Это хорошее воплощение того, что людям нравится в Mini — причудливый и веселый стиль в сочетании со спортивной роскошью. Ощущения от автомобиля в руках и под ягодицами не особенно выдающиеся или запоминающиеся, но обстановка, в которой вы сидите, и дисплеи, с которыми вы взаимодействуете, хороши. В целом, впечатления от вождения отличаются.
JCW, безусловно, быстр, а подрулевые переключатели приятно поднимать и опускать, когда вы заряжаетесь на дорогах.
Синтезированное звучание JCW также кажется немного более фальшивым, чем у SE.
Countryman JCW жестко выезжает на прямые и очень грамотно раскручивается с приличной скоростью.
Новый Mini Countryman - это автомобиль хорошего размера, вмещающий от двух до четырех человек, приличный багаж и, возможно, даже собаку.
Он хорошо выглядит; дарит водителям и пассажирам удовольствие от работы в салоне, которое не совсем похоже на автомобили любой другой марки.
Но чем более изолированными от дороги становятся эти автомобили, тем сложнее оправдать покупку такого производительного варианта, как JCW.
Меньшие модели Mini, как правило, имеют гораздо (намного) меньшую мощность, чем JCWs. Так что, если вы хотите иметь возможность подниматься на вершину Анджелеса или совершать агрессивные объезды по проселочной дороге, вам понадобится эта версия мощностью 300 с лишним лошадиных сил.
Однако особенность Mini заключается скорее в упаковке, чем в мощности — если вам нравится внешний вид и компоновка этого автомобиля, протестируйте более медленную модель и убедитесь, что вам нужна мощность, которую разблокирует JCW, прежде чем приступать к эксплуатации.
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