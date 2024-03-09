Обзор Mini Countryman First Drive 2024: самый большой Mini в истории по-прежнему симпатичен и практичен

Спустя десятилетия транспортные средства стали еще более однородными и компьютеризированными. Чтобы современный автомобиль обладал каким-либо подобием индивидуальности, ему нужны отличительный дизайн и интерфейс.

2024 Mini Countryman JCW и электрический 2025 Countryman SE - это не те мини, которые вы помните по началу 2000-х (не говоря уже о 1960-х), но им все еще удается привнести немного волшебства, которое делало бренд особенным в прошлом.

Большинство обзоров нового Mini Countryman начинаются с того, насколько он велик, и да, это самый большой Mini, когда-либо выпущенный. Даже по сравнению с предыдущей моделью он значительно вырос — примерно на 13 см длиннее и почти на 10 см выше.

Но в контексте современных компактных внедорожников Mini Countryman по-прежнему несколько миниатюрен — примерно на 15 см короче, чем, например, нынешний Toyota RAV4.

А Countryman хорошо использует внутренние кубические дюймы. Крутое заднее стекло и высокая линия крыши обеспечивают достаточно грузового пространства независимо от того, складываете ли вы задние сиденья, а через высокие окна в салон проникает много света.

У него хорошая осанка и обзорность для тех, кто любит сидеть несколько высоко, но он менее громоздкий, чем даже большинство небольших внедорожников. Сиденья удобные, а запас хода потрясающий даже сзади (здесь снова выигрывает длинная крыша в стиле универсала).

Расположение приборной панели, органов управления и уникальной круглой информационно-развлекательной системы являются опорами, поддерживающими атмосферу Mini. Точки соприкосновения в основном отличные.

Рулевое колесо массивное, и использование небольшого куска лямки в качестве спицы - оригинальная и милая идея. В Mini по-прежнему используется головной дисплей cheater, отображающий скорость и другую информацию на маленькую откидывающуюся полупрозрачную плоскость, расположенную между пилотом и лобовым стеклом.

Дверные ручки и рычаг переключения передач действуют решительно. Физические элементы управления, к сожалению, минимальны, но аккуратно спроектированы. Переключатели кажутся существенными, впечатляет управление зажиганием в виде ключа.

Вы поворачиваете маленький переключатель, который выполнен в форме ключа, при этом, конечно, настоящий брелок никогда не нужно доставать из кармана.

Mini Countryman ощущается как игрушка ... вы либо оцените это, либо нет. Почти все, с чем вы взаимодействуете, по крайней мере, немного ново.

Mini теперь называет свои режимы вождения ”опытными", что вполне уместно. Фактическое поведение автомобиля и физическая отзывчивость меняются не так уж сильно, но звуки и экраны меняются.

Этот аспект игрушечности автомобиля не будет столь очарователен для заядлых автолюбителей, но единственная реальная жалоба заключается в том, что он достаточно медленный.