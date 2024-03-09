Необычное поздравление с женским днем от мужчин МАЗа

20:00 2024-03-09
Необычное поздравление с женским днем от мужчин МАЗа

Сотрудники Минского автозавода сделали неожиданный сюрприз для женщин к 8 марта.

Приятные неожиданности начались для женской половины трудового коллектива уже с утра 7 марта. На заводской проходной им вручали открытки, пели песни, говорили слова благодарности и любви.

Когда смена подошла к концу, состоялся праздничный концерт в ДК ОАО "МАЗ", где перед дамами выступил Руслан Алехно.

Теплые слова в адрес женщин произнес генеральный директор предприятия:

Благодаря вам мы, мужчины, совершаем самые лучшие поступки и действия. Вы – вечный и неиссякаемый источник вдохновения и жизненной энергии.

Сотрудники МАЗ подготовили виновницам торжества еще один сюрприз: они составили из грузовых автомобилей красивую композицию в виде цифры 8. Для этого были использованы 12 седельных тягачей МАЗ-6430 с желтой кабиной цвета весенних тюльпанов и 1 с красно-оранжевой кабиной.

Праздничного настроения добавил своеобразный подарок из Индии. Продукция МАЗа теперь будет реализовываться в этой стране.

Александр Кравченко, технический директор предприятия, подписал меморандум о сотрудничестве с компанией из Индии, которая возьмет на себя сервисное обслуживание автомобилей и будет способствовать повышению показателей торгового оборота, оказывать информационную и инжиниринговую поддержку белорусскому бренду.

У Минского автозавода появится возможность участия в крупных тендерах, компания будет продвигать грузовые машины и автобусы МАЗ на одном из крупнейших сегментов рынка Азии.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
21:07

Храмова Оксана

9 марта - день рождения космонавта Гагарина, который был заядлым автомобилистом

9 марта - день рождения космонавта Гагарина, который был заядлым автомобилистом

9 марта исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, который был не только первым космонавтом, но и большим любителем автомобилей.
Храмова Оксана
19:47

Храмова Оксана

Обзор Mini Countryman First Drive 2024: самый большой Mini в истории по-прежнему симпатичен и практичен

Обзор Mini Countryman First Drive 2024: самый большой Mini в истории по-прежнему симпатичен и практичен

Когда в 2002 году Mini вернулся в Америку в качестве симпатичного кузена BMW, характерная эстетика стала огромной составляющей привлекательности Cooper.
Марта Фролова
18:31

Марта Фролова

Iowa Man запускает серию винтажных гонок

Iowa Man запускает серию винтажных гонок

Гейд рассказал KCRG, что весь смысл его серии винтажных гонок в том, чтобы сделать все дешево, весело и как можно менее технологично.
Марта Фролова
18:14

Марта Фролова

Потерянный "La Voiture Noire" Bugatti Type 57 Atlantic

Потерянный "La Voiture Noire" Bugatti Type 57 Atlantic

Если вы хотите поймать самую крупную рыбу из списка, попробуйте поискать Bugatti Type 57 SC, который исчез в Мольсхайме, Франция, еще в 1937 году.
Антон Райт
18:11

Антон Райт

Renault Type CB Coupe Ville из "Титаника"

Renault Type CB Coupe Ville из "Титаника"

Существует множество загадок, связанных с затоплением "Титаника", и одна из них связана с Renault Type CB Coupe Ville.
Игнат Ветров
18:08

Игнат Ветров

Смерть Джима Моррисона окутана тайной, как и судьба его Mustang

Смерть Джима Моррисона окутана тайной, как и судьба его Mustang

Джиму Моррисону по прозвищу "Голубая леди" нравился его GT500, и он был показан в его фильме "Когда ты странный".