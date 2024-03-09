Необычное поздравление с женским днем от мужчин МАЗа

Приятные неожиданности начались для женской половины трудового коллектива уже с утра 7 марта. На заводской проходной им вручали открытки, пели песни, говорили слова благодарности и любви.

Когда смена подошла к концу, состоялся праздничный концерт в ДК ОАО "МАЗ", где перед дамами выступил Руслан Алехно.

Теплые слова в адрес женщин произнес генеральный директор предприятия:

Благодаря вам мы, мужчины, совершаем самые лучшие поступки и действия. Вы – вечный и неиссякаемый источник вдохновения и жизненной энергии.

Сотрудники МАЗ подготовили виновницам торжества еще один сюрприз: они составили из грузовых автомобилей красивую композицию в виде цифры 8. Для этого были использованы 12 седельных тягачей МАЗ-6430 с желтой кабиной цвета весенних тюльпанов и 1 с красно-оранжевой кабиной.

Праздничного настроения добавил своеобразный подарок из Индии. Продукция МАЗа теперь будет реализовываться в этой стране.

Александр Кравченко, технический директор предприятия, подписал меморандум о сотрудничестве с компанией из Индии, которая возьмет на себя сервисное обслуживание автомобилей и будет способствовать повышению показателей торгового оборота, оказывать информационную и инжиниринговую поддержку белорусскому бренду.

У Минского автозавода появится возможность участия в крупных тендерах, компания будет продвигать грузовые машины и автобусы МАЗ на одном из крупнейших сегментов рынка Азии.