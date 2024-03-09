9 марта - день рождения космонавта Гагарина, который был заядлым автомобилистом

Первое личное авто у Гагарина появилось в 27 лет, случилось это после знаменательной даты 12 апреля 1961 года. Это был ГАЗ-21 с номерным знаком "78-78 МОД". В этом же году первый в мире космонавт сдал на права.

Один из членов комиссии, принимавшей экзамен, Н. И. Амелин рассказал, что Юрий Гагарин продемонстрировал блестящие знания и заработал высшую оценку из возможных.

Черная "Волга" Гагарина с салоном голубого цвета относилась ко 2-й серии модели и имела специфическую решетку с 16 вертикальными прорезями, напоминающими зубы. За это у нее появилось прозвище Shark.

Как-то раз Юрий Гагарин попал в ДТП, будучи за рулем своей "Волги". Нерадивый водитель проехал на красный свет и врезался в "Победу". Разбитую машину космонавт, конечно, восстановил. Ездил он на своей "Волге" до 1968 года.

Через некоторое время Юрий Гагарин посетил Францию, где побывал в производственных цехах компании Matra, которая не только работала в космической отрасли, но и занималась выпуском автомобилей.

Космонавту очень понравилась модель Matra-Bonnet Jet VS, часть кузова которой была выполнена из стеклопластика. Двигатель в купе располагался сзади. Автомобиль отличался независимой подвеской, дисковыми тормозами.

Машину Гагарин получил в дар от французских дипломатов. Модель была двухместной и выделялась особенным экстерьером.

На этом шикарном автомобиле Юрий Гагарин прокатился лишь несколько раз, потому что испытывал неловкость: скромность мешала ему выделяться из массы рядовых граждан.