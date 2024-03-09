9 марта - день рождения космонавта Гагарина, который был заядлым автомобилистом

21:07 2024-03-09
9 марта - день рождения космонавта Гагарина, который был заядлым автомобилистом

9 марта исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, который был не только первым космонавтом, но и большим любителем автомобилей.

Первое личное авто у Гагарина появилось в 27 лет, случилось это после знаменательной даты 12 апреля 1961 года. Это был ГАЗ-21 с номерным знаком "78-78 МОД". В этом же году первый в мире космонавт сдал на права.

Один из членов комиссии, принимавшей экзамен, Н. И. Амелин рассказал, что Юрий Гагарин продемонстрировал блестящие знания и заработал высшую оценку из возможных.

Черная "Волга" Гагарина с салоном голубого цвета относилась ко 2-й серии модели и имела специфическую решетку с 16 вертикальными прорезями, напоминающими зубы. За это у нее появилось прозвище Shark.

Как-то раз Юрий Гагарин попал в ДТП, будучи за рулем своей "Волги". Нерадивый водитель проехал на красный свет и врезался в "Победу". Разбитую машину космонавт, конечно, восстановил. Ездил он на своей "Волге" до 1968 года.

Через некоторое время Юрий Гагарин посетил Францию, где побывал в производственных цехах компании Matra, которая не только работала в космической отрасли, но и занималась выпуском автомобилей.

Космонавту очень понравилась модель Matra-Bonnet Jet VS, часть кузова которой была выполнена из стеклопластика. Двигатель в купе располагался сзади. Автомобиль отличался независимой подвеской, дисковыми тормозами.

Машину Гагарин получил в дар от французских дипломатов. Модель была двухместной и выделялась особенным экстерьером.

На этом шикарном автомобиле Юрий Гагарин прокатился лишь несколько раз, потому что испытывал неловкость: скромность мешала ему выделяться из массы рядовых граждан.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
20:00

Храмова Оксана

Необычное поздравление с женским днем от мужчин МАЗа

Необычное поздравление с женским днем от мужчин МАЗа

Сотрудники Минского автозавода сделали неожиданный сюрприз для женщин к 8 марта.
Храмова Оксана
19:47

Храмова Оксана

Обзор Mini Countryman First Drive 2024: самый большой Mini в истории по-прежнему симпатичен и практичен

Обзор Mini Countryman First Drive 2024: самый большой Mini в истории по-прежнему симпатичен и практичен

Когда в 2002 году Mini вернулся в Америку в качестве симпатичного кузена BMW, характерная эстетика стала огромной составляющей привлекательности Cooper.
Марта Фролова
18:31

Марта Фролова

Iowa Man запускает серию винтажных гонок

Iowa Man запускает серию винтажных гонок

Гейд рассказал KCRG, что весь смысл его серии винтажных гонок в том, чтобы сделать все дешево, весело и как можно менее технологично.
Марта Фролова
18:14

Марта Фролова

Потерянный "La Voiture Noire" Bugatti Type 57 Atlantic

Потерянный "La Voiture Noire" Bugatti Type 57 Atlantic

Если вы хотите поймать самую крупную рыбу из списка, попробуйте поискать Bugatti Type 57 SC, который исчез в Мольсхайме, Франция, еще в 1937 году.
Антон Райт
18:11

Антон Райт

Renault Type CB Coupe Ville из "Титаника"

Renault Type CB Coupe Ville из "Титаника"

Существует множество загадок, связанных с затоплением "Титаника", и одна из них связана с Renault Type CB Coupe Ville.
Игнат Ветров
18:08

Игнат Ветров

Смерть Джима Моррисона окутана тайной, как и судьба его Mustang

Смерть Джима Моррисона окутана тайной, как и судьба его Mustang

Джиму Моррисону по прозвищу "Голубая леди" нравился его GT500, и он был показан в его фильме "Когда ты странный".