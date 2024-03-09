В Сан-Франциско украли грузовик U-Haul, в котором были уникальные марионетки

Район залива хорошо известен как место совершения всевозможных имущественных преступлений, особенно краж с разбоем и угонов автомобилей. Вряд ли воры имели хоть малейшее представление о том, что было внутри U-Haul.

После завершения четырех вечеров представлений в Сан-Франциско съемочная группа загрузила в движущийся грузовик все 500 кукол ручной работы и другие уникальные предметы, все из которых были утеряны. Автомобиль U-Haul был припаркован на ночь возле мотеля на Ван-Несс-авеню, когда он исчез, сообщает NBC Bay Area.

Камера наблюдения зафиксировала кражу, которая произошла примерно в 2:30 ночи 22 октября. На кадрах видны двое мужчин. 8-метровый U-Haul имеет аризонский номерной знак AJ59419.

Все куклы, реквизит и костюмы использовались для исполнения “Песни Севера” - персидской истории любви, которой тысяча лет. Вряд ли эти предметы будут иметь большую ценность для кого-либо, кроме исполнителей. Поскольку они уникальны, вполне вероятно, что воры просто избавятся от всего, чтобы их нельзя было связать с преступлением.

Количество угонов автомобилей по всей стране продолжает расти, не говоря уже о том, насколько они распространены в Сан-Франциско и других частях района залива.

Любое транспортное средство, оставленное на ночь или даже на несколько часов в дневное время, может легко стать мишенью. Теперь, похоже, предстоящие выступления “Song of the North” в районе Сиэтла могут быть отменены.