В 77 лет дрэг-рейсер Ричи Поли бросает вызов возрасту на своем реактивном Mustang Cobra

Ричи Поли - не типичный 77-летний мужчина. Вместо того, чтобы спокойно уйти на пенсию, Поли проводит свои дни на дрэг-стрип, соревнуясь на своем любимом 1968 Mustang Cobra Jet.

Этот автомобиль - не просто Mustang; это редкая модель Cobra Jet 1968.5 года выпуска, которую любят как энтузиасты, так и коллекционеры. Но для Поли ценность его Mustang выходит за рамки его редкости или потенциальной продажной цены; это свидетельство его пожизненной страсти к дрэг-рейсингу.

Путешествие Поли с Mustang началось в 1970-х годах, и с тех пор он отказывался от бесчисленных предложений продать его.

Автомобиль стал продолжением его собственного наследия в мире дрэг-рейсинга, где всегда безраздельно царили мускулкары, такие как Mustang и Plymouth Road Runner.

В отличие от многих гонщиков, которые переходят на более новые модели для соревнований, приверженность Поли своему Cobra Jet непоколебима.

Несмотря на трудности, которые приходят с возрастом, Поли полон решимости продолжать участвовать в гонках еще как минимум десять лет.

Он сам обслуживает Mustang благодаря собственной ремонтной мастерской у себя дома. За эти годы он значительно улучшил характеристики автомобиля и тормозную систему, гарантируя, что он остается конкурентоспособным на трассе.

История Поли - это больше, чем просто о гонках; это о бессмертном духе человека, который отказывается позволять возрасту определять его возможности.

Его преданность делу служит источником вдохновения как для молодых, так и для пожилых, доказывая, что страсть к дрэг-рейсингу не знает границ. В мире, где часто ценится молодость, Поли показывает, что опыт и страсть могут сделать человека грозным соперником, независимо от возраста.