Metallica сотрудничает с производителем грузовиков для продвижения футуристических туристических перевозок

Metallica начинает европейский этап своего мирового турне 24 мая в Мюнхене, Германия, и на данный момент запланировано 14 концертов в девяти разных городах, охватывающих Западную и Центральную Европу и Скандинавию.

Некоторые грузовики, используемые для перевозки инструментов группы и другого снаряжения, будут использовать водород, чтобы преодолеть тысячи миль во время тура, который завершится в Мадриде, Испания, 14 июля.

Iveco Group, производитель грузовиков в Италии, разрабатывает для группы специальные грузовики, созданные специально для того, чтобы как можно меньше загрязнять планету.

Водород по-прежнему является растущим источником чистой энергии, в основном потому, что во многих случаях для питания электролизаторов, которые производят водород путем отделения молекул водорода от молекул кислорода в воде, требуется природный газ.

Хотя это может иметь место во многих странах мира, администрация Байдена предложила новые стимулы компаниям, производящим водород с использованием экологически чистой энергии.

Чтобы получить полную налоговую льготу, производители водорода не могут использовать существующую электросеть в Соединенных Штатах. Вместо этого они должны использовать энергию от экологически чистого источника энергии, который был построен в течение последних трех лет.

Водород предпочтительнее грязных источников энергии, потому что при его сжигании образуется в основном водяной пар, а не вредное загрязнение, вызываемое потеплением планеты.

"Сейчас мы вступаем в эпоху, когда водород становится реальностью", - сказал Лоренцо Симонелли, генеральный директор Baker Hughes, одной из крупнейших в мире нефтесервисных компаний. "Мы должны как можно раньше инвестировать в то, что мы считаем будущими горизонтами, даже несмотря на то, что инфраструктуры, связанной с [низкоуглеродистым] водородом, сегодня может и не быть".