Пятничная квалификация NHRA в Гейнсвилле: новичок Funny Car Остин Прок установил рекорд трассы

Остин Прок занял предварительную позицию № 1 на 55-м этапе Amalie Motor Oil NHRA Gatornationals на Gainesville Raceway.

Стив Торренс (Top Fuel), Эрика Эндерс (Pro Stock Motorcycle) и Гейдж Эррера (Pro Stock Motorcycle) также являются предварительными участниками квалификации № 1 в первой из 21 гонки в рамках серии дрэг-рейсинга NHRA Mission Foods 2024.

Прок, новичок NHRA 2019 года, пересел с Top Fuel на Funny Car перед сезоном и впечатляюще стартовал в кампании NHRA 2024 года, разогнавшись за 3,820 секунды до 334,65 миль в час на своем 11000-сильном Cornwell Tools / AAA Chevrolet Camaro SS.

Если так и будет, это будет его четвертый квалификационный турнир под номером 1 и первый в его новом классе.

Боб Таска III был сразу позади, проехав 3,829 за 337,75, а отметка скорости установила рекорд трассы. Рон Кэппс занял третью позицию с результатом 3,871 за 333,00.

В пятницу Торренс показал самый быстрый пробег в обеих квалификационных сессиях Top Fuel, поскольку четырехкратный чемпион мира разогнался за 3.690 секунды до 333.08 миль в час на своем драгстере Capco Contractors мощностью 11 000 лошадиных сил.

Если так и будет продолжаться, Торренс заработает свою 38-ю позицию № 1 в карьере и достойно попадет в субботний турнир Pep Boys NHRA Top Fuel All-Star Callout.

Торренс посеян под номером 1 в специальной гонке и получит право первого выбора в качестве своего соперника в первом раунде.

В серии буллитов из восьми машин можно похвастаться крупными выплатами, а также участием Дуга Калитты, Майка Салинаса, Бриттани Форс, Джастина Эшли, Антрона Брауна, Шона Лэнгдона и действующего победителя выноса Джоша Харта.

Лэнгдон завершил день впечатляющим заездом, поднявшись на второе место с результатом 3.697 (332.43). 3.717 (321.19) у Салинаса ставят его третьим после двух сессий. Легенда гонок Тони Стюарт, который дебютирует в Top Fuel в эти выходные, проехал 3,739 с результатом 327,82 и на данный момент является седьмым.

Стремясь впервые в своей звездной карьере покорить гоночную трассу Гейнсвилла, действующая и шестикратная чемпионка мира среди профессиональных гонщиков в пятницу уверенно стартовала, разогнавшись со скоростью 6,550 при 207,88 на своем автомобиле Johnson's с двигателем Garage / Melling Performance / SCAG Power Equipment.

Это будет 35-я высшая позиция Эндерс в карьере, но самая победоносная женщина в автоспорте больше заинтересована в том, чтобы впервые победить в Гейнсвилле.

Товарищ Эндерса по команде Elite Motorsports Кристиан Куадра занимает второе место после пробега 6.552 при 209.10, а Даллас Гленн с результатом 6.556 при 208.59 в настоящее время ставит его третьим.

Эррера продолжил с того места, где остановился на Pro Stock Motorcycle, как в сезоне-2023, так и в прошлом году в Гейнсвилле, заняв первое место с результатом 6,752 при 198,64 на своем Suzuki RevZilla / Mission Foods / Vance & Hines, выиграв чемпионат.

Эррера доминировал в кампании 2023 года, выиграв 11 гонок и завоевав 14 квалификаций № 1 - оба рекорда за один сезон в своей категории - и не выказал никаких признаков замедления в пятницу в Гейнсвилле.

Действующий победитель соревнований провел самые быстрые заезды в обеих сессиях, поскольку он надеется повторить свою первую победу в NHRA.

Мэтт Смит показал результат 6,785 при 199,55, заняв второе место, в то время как Стив Джонсон в настоящее время третий после 6,804 при 195,70.