Приключение Tesla Cybertruck по бездорожью закончилось отрывом колеса

Инцидент, запечатленный на выходных, вызвал недоумение по поводу долговечности широко разрекламированного электрического грузовика Tesla.

Авария произошла после того, как Cybertruck, который пробыл на дорогах всего месяц или два, совершил несколько пробежек по пустынной местности.

Сообщается, что болт на одном из задних колес грузовика вышел из строя, что привело к отсоединению колеса.

Это мероприятие было частью более масштабного мероприятия, на котором присутствовало около 40 грузовиков, в том числе пикапы Rivian EV и автомобили Ford F-150 Lightning.

Фотография, распространенная на сайте X, ранее известном как Twitter, демонстрирует последствия инцидента, сопровождаемая подписью, в которой с юмором советуется "ездить на нем, пока колеса не отвалятся".

Это происшествие вызвало вопросы о внедорожных возможностях Cybertruck, особенно в свете заявлений Tesla о том, что автомобиль может "справиться с чем угодно".

Инцидент не является единичным в сфере электромобилей, поскольку сообщалось о подобных неисправностях с другими моделями, такими как Rivian R1T. Однако уникальная функция рулевого управления Cybertruck на все колеса означает, что он более подвержен поломкам задней рулевой тяги, важнейшего компонента рулевого управления автомобиля.

Unplugged Performance, владелец пострадавшего Cybertruck и компания по продаже запчастей Tesla, отреагировала на инцидент заявлением на X, предположив, что СМИ "раздувают драму". Компания преуменьшила значение поломки болта, сравнив его с аналогичным инцидентом с участием Ford F-150 Raptor R на том же мероприятии.

Поскольку Tesla сталкивается с пристальным вниманием из-за возможных дизайнерских упущений и обоснованности своих маркетинговых заявлений, автомобильному сообществу остается задуматься, являются ли проблемы Cybertruck простыми проблемами при запуске нового автомобиля или свидетельствуют о более глубоких недостатках конструкции.

Учитывая историю амбициозных обещаний Tesla, путешествие Cybertruck от прототипа до марсианского marvel продолжает оставаться темой повышенного интереса и спекуляций.