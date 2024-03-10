В Ухане появились первые круглосуточные роботакси Apollo Go

15:22 2024-03-10
В Ухане появились первые круглосуточные роботакси Apollo Go

Автомобили Apollo Go работают без водителя, услуги такси доступны 24 часа в сутки без выходных.

Первые беспилотные такси начали функционировать в Китае с 8 марта. Они будут работать без выходных в круглосуточном режиме, осуществляя перевозку пассажиров в Ухане.

В августе 2023 г. компания Baidu стала первым оператором, организующим автономные поездки до аэропорта Уханя. Через 6 месяцев услуга беспилотных перевозок распространилась и на Пекин. В конце февраля этого года автомобили Apollo Go стали перемещаться по трудному ландшафту реки Янцзы, включая северный и южный берега.

На конец 2023 года общий экспериментальный пробег роботакси в Ухане превысил 3378,73 км, охват территории составил почти 3000 квадратных километров, общее количество пассажиров достигло свыше 7,7 млн человек. На сегодняшний день в парке Apollo Go в Ухане насчитывается 300 беспилотных такси.

К 8 марта компания Baidu Apollo Go подготовила особую акцию - до двух заказов на приоритетный сервис в ночное время: с 23:00 до 6:00. Судя по оставленным отзывам, роботакси пользуются доверием клиентов: за качество обслуживания 5 звезд поставили 97,12% людей, прибегнувших к этой услуге.

Apollo Go сегодня обслуживает 10 городов Китая, это первый перевозчик, который обеспечивает  беспилотную доставку пассажиров в таких городах, как Пекин, Ухань, Чунцин, Шэньчжэнь. С начала функционирования компании роботакси совершили свыше 5 млн перевозок.

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