Знаменитые «Уралы» с коляской востребованы в США, но заказов пока немного

В 2023 году на предприятии в Ирбите было изготовлено лишь 400 внедорожных тяжелых мотоциклов. Между тем, еще совсем недавно этот показатель составлял более 1000 экземпляров.

Завод попал под западные санкции, что привело к открытию филиала в Казахстане. Здесь идет сборка "Уралов" на экспорт, между прочим, одна такая модель имеется в коллекции Бреда Пита.

На сегодняшний день Ирбитский завод покрывает запросы внутрироссийского рынка, в текущем году предприятие планирует выпуск 700 мотоциклов. Как заявил Денис Кузнецов, гендиректор организации, завод может выпускать и до трех тысяч единиц, если будут поступать заказы.

По мнению Кузнецова, предприятие нуждается в модернизации, не хватает современных лазерных резаков, стапелей. Гендиректор добавил, в 2026 году работа завода будет приостановлена на полгода для внедрения необходимых новшеств.

Известно, что на предприятии налажен выпуск ограниченных серий моделей. На текущий момент в производственных цехах идет сборка рестомодов, серия приурочена к 90-летию Свердловской области. Мотоциклы преподнесут в дар почетным гражданам региона.

В настоящее время российские "Уралы" реализовываются в Китае, США, Канаде, Австралии, Японии, Корее, Индонезии, Филиппинах, европейских странах. Модель, которая была изготовлена на базе BMW R71 в начале 1940-х годов, заслужила высокую оценку потребителей и пользуется спросом. Между прочим, в США "Урал" покупают за 20 000 долларов.