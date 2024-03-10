Отличная плохая идея: мини-джипы

Маленькие внедорожники намного дешевле, чем Jeep и большинство других транспортных средств, с довольно большим количеством опций менее чем за 3000 долларов. Однако эти мини-джипы не совсем устойчивы на четырех колесах, так что вы можете запросто сломать себе шею.

Такие модели можно назвать “отличной плохой идеей”, потому что они выглядят чертовски забавно, но опасно.

У них могут быть проблемы со сцеплением на подъемах в гору, возможны трудности с накачкой шин. Но самым пугающим можно назвать то, насколько неравномерно распределен вес и как это влияет на преодоление препятствий.

Кажется, что эти мини-джипы легко переворачиваются, если вы не будете осторожны, и в них нет каркаса для перекатывания.

Ютубер TylerTube купил один мини-джип, который он охарактеризовал двумя словами: смертельная ловушка. У него были проблемы с рулевым управлением и в целом, по его словам, это оказалась довольно дрянная конструкция.

Тем не менее, парень успешно покатался на нем по лесу и смог немного повеселиться, подвергая при этом свою жизнь высокому риску.