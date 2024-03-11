Снижены цены на автомобили «Москвич» — но не на все и лишь временно

11:55 2024-03-11
Снижены цены на автомобили «Москвич» — но не на все и лишь временно

На официальном веб-сайте производителя автомобилей «Москвич» обновлены прайс-листы на автомобили «Москвич 3» (кроссовер) и «Москвич 6» с кузовом лифтбек. Цены значительно снижены, разница в некоторых случаях достигает 700 тыс. рублей.

Подешевевший кроссовер «Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт» можно приобрести за 1,59 млн. рублей, что примерно соответствует стоимости Lada Vesta в средних ценовых комплектациях.

Этот же кроссовер в версии «Стандарт Плюс» (кстати, обе эти комплектации «Москвич 3» оснащаются 1,5-литровым 136-сильным двигателем, который работает в паре с механической трансмиссией или бесступенчатым вариатором) предлагается за 1,666 млн. рублей.

Самое ощутимое удешевление коснулось топовой версии кроссовера: комплектация «Комфорт» теперь продается за 1,766 млн. рублей, что на 712 тыс. рублей меньше по сравнению с предыдущей ценой.

Данная машина от более дешевых комплектаций «Москвич 3» отличается использованием кожи при отделке интерьера, цифровой приборной панелью и светодиодной оптикой.

Что касается лифтбеков «Москвич 6», то в базовых комплектациях они комплектуются такими же силовыми агрегатами, что и кроссоверы, однако механическая трансмиссия для них не предусмотрена.

Такие автомобили подешевели примерно на 0,5 млн. рублей: версия «Комфорт» продается за 2,136 млн. рублей, а версия «Бизнес» — за 2,336 млн. рублей.

Топовые версии пятидверного лифтбека укомплектованы форсированным силовым агрегатом мощностью 174 л. с., который работает в паре с шестидиапазонной роботизированной трансмиссией.

Эти машины стали дешевле на 490 тыс. рублей, они предлагаются по 2,486 и 2,626 млн. рублей.

Как подчеркивает производитель, новые цены действуют только на машины 2023 года выпуска, и только до конца текущего месяца.

По мнению журналистов, с помощью данной акции планируется разгрузить склады дилеров для «Москвича 3» и «Москвича 6», выпущенных в 2024 году.

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