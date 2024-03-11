Официально подтвержден скорый дебют электрокаров Opel Frontera и Opel Grandland

13:17 2024-03-11
Официально подтвержден скорый дебют электрокаров Opel Frontera и Opel Grandland

Как заявили представители компании Opel, уже к концу текущего года каждая модель данной марки будет иметь минимум одну электрическую версию.

В настоящее время с конвейеров Opel сходит десять пассажирских и коммерческих автомобилей с электродвигателем.

До конца 2024 года в линейке электрокаров от данного производителя появится еще две модели — это кроссоверы Grandland Electric и Frontera Electric.

Предполагается, что модель Frontera заменит уже существующую Crossland, при этом она получит три ряда сидений, а также будет более просторной по сравнению с предшественницей.

С технической точки зрения она будет близка к автомобилю Citroen C3 Aircross, официальная премьера которого также должна состояться в текущем году.

Обе машины созданы на платформе Smart Car от компании Stellantis, следовательно — речь идет о доработанной архитектуре СМР, разработанная группой PSA вместе с Dongfeng.

Что касается нового электрического кроссовера Opel Grandland, то он станет техническим дублером Peugeot E-3008, а также Citroen C5 Aircross нового поколения (данный автомобиль еще не был официально представлен).

Все эти машины построены на платформе STLA Medium, которая фактически является разновидностью архитектуры EMP2.

При этом у Opel Grandland сохранит классический форм-фактор — в отличие от Peugeot E-3008, который представляет собой фастбек со сравнительно большим клиренсом.

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