Белорус лишился двух автомобилей за одну ночь из-за пожара

Пресс-служба МЧС сообщила, что ночью 11 марта в населённом пункте Тростино произошёл пожар на территории частного дома.
Прибывшие на место событий спасатели обнаружили горящими два автомобиля.
Пламя было оперативно потушено, однако машины полностью сгорели.
Известно, что белорус лишился автомобиля Fiat Tempra 1993 года выпуска и Mercedes-Benz Vito 2002 года выпуска.
В настоящий момент сотрудники МЧС устанавливают причины пожара.
Предполагается, что пламя возникло из-за неисправной электропроводки.
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