Пользователи Apple из ЕС смогут удалять предустановленные приложения

Американская корпорация Apple опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что владельцы техники бренда из стран Европейского союза смогут удалять предустановленные приложения. Таким образом Apple намерена сделать свою технику соответствующей закону DMA, который регламентирует функционирование цифровых рынков в ЕС.

Ожидается, что к весне следующего года жители европейских государств смогут удалять браузер Safari с устройств производства Apple. Также пользователи Apple Maps смогут выбирать другие навигаторы.

Изменение навигационных систем по умолчанию в смартфонах от Apple может быть разрешено осенью 2024 года после выхода новой операционной системы iOS 18.