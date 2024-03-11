Нетрезвая минчанка за рулём Hyundai повредила припаркованное авто

Известно, что инцидент произошёл на улице Есенина в Минске. 56-летняя местная жительница за рулём Hyundai въехала в припаркованный автомобиль Audi из-за неспособности справиться с управлением.

Прибывшие на место событий сотрудники ГАИ обратили внимание на странное поведение виновницы ДТП, после чего её попросили пройти тест на алкогольное опьянение. Выяснилось, что в крови женщины 1,27 промилле этанола.

После аварии Hyundai был доставлен на штрафстоянку, а работодателей устроившей ДТП женщины уведомили о происшествии посредством письма.