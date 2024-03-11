Наушники AirPods Pro можно будет использовать как слуховой аппарат

Американский журналист Марк Гурман утверждает, что после выхода операционной системы iOS 18 наушники AirPods Pro от Apple можно будет использовать в качестве слухового аппарата.

Предполагается, что модификация AirPods Pro в устройство для слабослышащих будет работать на базе функции Live Listen, запущенной Apple в 2018 году. Данная функция способна превращать наушники в аналог направленного микрофона.

Также ранее Apple представляла функцию Conversation Boost, способную усиливать мощность микрофона наушников. Conversation Boost фактически стал решением для модификации AirPods Pro в устройство для повышения качества слуха.