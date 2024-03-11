Наушники AirPods Pro можно будет использовать как слуховой аппарат

13:40 2024-03-11
Наушники AirPods Pro можно будет использовать как слуховой аппарат

Руководство Apple приняло решение добавить функцию слухового аппарата для беспроводных наушников AirPods Pro.

Американский журналист Марк Гурман утверждает, что после выхода операционной системы iOS 18 наушники AirPods Pro от Apple можно будет использовать в качестве слухового аппарата.

Предполагается, что модификация AirPods Pro в устройство для слабослышащих будет работать на базе функции Live Listen, запущенной Apple в 2018 году. Данная функция способна превращать наушники в аналог направленного микрофона.

Также ранее Apple представляла функцию Conversation Boost, способную усиливать мощность микрофона наушников. Conversation Boost фактически стал решением для модификации AirPods Pro в устройство для повышения качества слуха.

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