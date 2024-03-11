Экс-глава Activision Blizzard намерен купить TikTok

Бобби Котик, руководивший Activision Blizzard более 30 лет и ушедший в отставку в прошлом году, сообщил о желании приобрести китайский видеохостинг TikTok.
Котик утверждает, что захотел выкупить TikTok после анонса законопроекта, по которому данную соцсеть могут заблокировать на территории США. Если TikTok станет американским продуктом, то его работа в Соединённых Штатах будет разрешена.
Предполагается, что в случае продажи TikTok стоимость данного видеохостинга может составить сотни миллиардов долларов.
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