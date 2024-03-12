В Ивацевичском районе пьяный водитель сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП

Было установлено, что 37-летний белорус управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и ехал по трассе Ивацевичи-Барановичи.
Нетрезвый водитель сбил 55-летнюю велосипедистку, которая ехала по обочине дороги. После аварии виновник ДТП скрылся с места событий, оставив женщину умирать.
В настоящий момент водитель задержан, ему вменяют нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения и оставление человека в опасной для жизни ситуации.
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