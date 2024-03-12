В Mercedes-Benz призвали снизить цены на импорт китайских электрокаров в ЕС

14:52 2024-03-12
В Mercedes-Benz призвали снизить цены на импорт китайских электрокаров в ЕС

Гендиректор автоконцерна Mercedes-Benz Ола Каллениус утверждает, что европейские регуляторы должны снизить стоимость импорта электромобилей из Китая.

Руководство Еврокомиссии рассматривает возможность повышения пошлин на импорт китайских электрокаров в страны Европейского союза, однако с такой позицией не согласен глава Mercedes-Benz Ола Каллениус.

По мнению Каллениуса, Еврокомиссия должна снизить пошлины на ввоз электрокаров из Китая в ЕС, поскольку доступность китайских автомобилей должна стимулировать европейских автопроизводителей к повышению качества своей продукции.

Ола Каллениус уверен, что снижение пошлин по ввоз китайских электромобилей в долгосрочной перспективе позитивно скажется на автомобилестроении в Европе.

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