В Mercedes-Benz призвали снизить цены на импорт китайских электрокаров в ЕС

Руководство Еврокомиссии рассматривает возможность повышения пошлин на импорт китайских электрокаров в страны Европейского союза, однако с такой позицией не согласен глава Mercedes-Benz Ола Каллениус.

По мнению Каллениуса, Еврокомиссия должна снизить пошлины на ввоз электрокаров из Китая в ЕС, поскольку доступность китайских автомобилей должна стимулировать европейских автопроизводителей к повышению качества своей продукции.

Ола Каллениус уверен, что снижение пошлин по ввоз китайских электромобилей в долгосрочной перспективе позитивно скажется на автомобилестроении в Европе.