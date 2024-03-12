В Брестской области нетрезвый водитель Peugeot сбил столб ЛЭП

Вечером 8 марта в городе Жабинка Брестской области 26-летний водитель Peugeot проезжал улицу Комсомольскую и врезался в столб линии электропередач.

Известно, что виновник ДТП не справился с управлением при повороте на улицу Шоссейную. Повреждённый столб упал на автомобиль, ввиду чего водитель получил телесные травмы.

В ходе медицинского освидетельствования в крови пострадавшего водителя обнаружили 1,9 промилле алкоголя. Автомобиль Peugeot получил серьёзные повреждения и подлежит ремонту.