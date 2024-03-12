Грузовик МАЗ опрокинулся на МКАД в Минске

Утром 12 марта на 27-ом километре Минской кольцевой автодороги перевернулся грузовик марки МАЗ. В результате аварии никто не пострадал, однако содержимое кузова машины просыпалось на трассу.
ДТП привело к повреждению дорожного заграждения и затруднению движения по МКАДу. В частности, пробки образовались на участках кольцевой дороги в сторону проспекта Дзержинского.
Также движение было временно затруднено на участке дороги в сторону улиц Рафиева, Громова и Ландера. Оперативная работа сотрудников ГАИ позволила быстро устранить последствия аварии на МКАДе.
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