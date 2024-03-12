Пентагон опроверг все свидетельства НЛО, запечатленные в США

Пресс-служба Пентагона представила доклад, в котором сотрудники ведомства обнародовали результаты расследований всех случаев регистрации неопознанных летающих объектов в небе над США в период с 1945 по 2023 год.
В докладе сообщается, что все случаи наблюдения НЛО в Соединённых Штатах не связаны с деятельностью инопланетных цивилизаций на Земле.
Сотрудники Минобороны США подчёркивают, что случаи наблюдения НЛО в стране являются результатами секретных испытаний американских самолётов-разведчиков.
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