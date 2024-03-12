Midjourney получила функцию генерации изображений с одинаковым персонажем

Новая функция получила название "character reference" и осуществляется с помощью команды "cref". Данная команда позволяет Midjourney генерировать различные вариации изображений с конкретным персонажем, уже созданным нейросетью.
Разработчики Midjourney утверждают, что тег "cref" можно использовать и в отношении сторонних персонажей, однако наибольшей эффективности при использовании этой команды можно добиться при её применении в отношении персонажей, сгенерированных чат-ботом компании.
При этом пользователям Midjourney предоставили возможность регулировать уровень соответствия предыдущему персонажу при генерации новых картинок с его участием.
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