Компания Microsoft разрешила удалять приложение OneDrive на Windows 11

На официальном сайте компании Microsoft появился документ, в котором сообщается, что пользователи Windows 10 и 11 теперь могут удалять приложение облачного хранилище OneDrive.

Для деинсталляции данного приложения пользователи Windows должны перейти в раздел с удалением и установкой программ, обнаружив там OneDrive.

В 2023 году Microsoft запустила масштабную пиар-кампанию OneDrive, однако большинство пользователей Windows сочили её малоэффективной для облачного хранения данных.