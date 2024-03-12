Компания Microsoft разрешила удалять приложение OneDrive на Windows 11

19:31 2024-03-12
Компания Microsoft разрешила удалять приложение OneDrive на Windows 11

Приложение облачного хранилища OneDrive теперь можно удалять на последней версии операционной системы Windows.

На официальном сайте компании Microsoft появился документ, в котором сообщается, что пользователи Windows 10 и 11 теперь могут удалять приложение облачного хранилище OneDrive.

Для деинсталляции данного приложения пользователи Windows должны перейти в раздел с удалением и установкой программ, обнаружив там OneDrive.

В 2023 году Microsoft запустила масштабную пиар-кампанию OneDrive, однако большинство пользователей Windows сочили её малоэффективной для облачного хранения данных.

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