Павел Дуров собирался купить номерной знак на машину за 8,5 млн долларов

22:33 2024-03-13
Павел Дуров собирался купить номерной знак на машину за 8,5 млн долларов

Так дорого номера для авто продаются в Дубае. Дуров пожелал приобрести один из них - с цифрой 7, но не смог из-за конкурента.

Дело в том, что в Арабских Эмиратах - богатейшей стране мира - привычные в понимании простых смертных предметы роскоши уже не ценятся так высоко.

Виллы, яхты, дорогие автомобили, эксклюзивные часы - все это в Дубае уже не вдохновляет богачей.

Чтобы подчеркнуть свой статус, элита общества использует особые номерные знаки для автомобилей.

Такие таблички порой оцениваются в несколько раз дороже самого роскошного авто.

Чем меньше цифра в номере, тем более высокий статус у его владельца.

Самый дорогой автомобильный знак приобрел принц Дубая - это номер с цифрой 1. Стоит он 15 млн долларов.

Павел Дуров не смог стать обладателем заветного номера с цифрой 7, потому что его обошел тайный конкурент.

Он купил номерной знак, заплатив в два раза больше.

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