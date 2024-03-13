Павел Дуров собирался купить номерной знак на машину за 8,5 млн долларов

Дело в том, что в Арабских Эмиратах - богатейшей стране мира - привычные в понимании простых смертных предметы роскоши уже не ценятся так высоко.
Виллы, яхты, дорогие автомобили, эксклюзивные часы - все это в Дубае уже не вдохновляет богачей.
Чтобы подчеркнуть свой статус, элита общества использует особые номерные знаки для автомобилей.
Такие таблички порой оцениваются в несколько раз дороже самого роскошного авто.
Чем меньше цифра в номере, тем более высокий статус у его владельца.
Самый дорогой автомобильный знак приобрел принц Дубая - это номер с цифрой 1. Стоит он 15 млн долларов.
Павел Дуров не смог стать обладателем заветного номера с цифрой 7, потому что его обошел тайный конкурент.
Он купил номерной знак, заплатив в два раза больше.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__