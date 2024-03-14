Легенда автомобильного дизайна Марчелло Гандини скончался в 85 лет

16:11 2024-03-14
Легенда автомобильного дизайна Марчелло Гандини скончался в 85 лет

Легендарный автомобильный дизайнер Марчелло Гандини, создавший одни из самых известных и почитаемых итальянских автомобилей всех времен, скончался в возрасте 85 лет.

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Уроженец Турина, широко признанный одним из самых плодовитых и влиятельных автомобильных дизайнеров своей эпохи, сделал себе имя в середине 1960-х, работая в легендарном дизайнерском доме Bertone, где он отвечал за такие иконы, как Lamborghini Miura, Lancia Stratos и Ferrari 308 / GT4 - единственный автомобиль, разработанный Bertone в Маранелло.

Восхождение Гандини к известности началось, когда он заменил Джорджетто Джуджаро в итальянской фирме в 1965 году.

Одной из его ранних работ была двухместная модификация Porsche 911 с откидным верхом, которая так и не была выпущена в производство, а вскоре за ней последовало внушительное роскошное купе на базе Jaguar S-Type.

Возможно, его самым известным творением был Lamborghini Countach, который отличается аэродинамически оптимизированным клиновидным силуэтом - визитной карточкой Gandini, ставшей символом экспериментального автомобильного дизайна 1970-х и 1980-х годов и до сих пор оказывающей огромное влияние.

Но Гандини не ограничивался созданием радикальных малолитражных суперкаров: некоторые из самых популярных автомобилей за последние полвека были созданы в его студии, в том числе оригинальный BMW 5 серии, первый Volkswagen Polo, Fiat 132, Renault 5 Turbo и Citroën BX.

Потрясающие концепты Alfa Romeo 33 Carabo и Navajo также были усилиями Гандини, как и оригинальные концепты Bugatti EB110 и Lamborghini Diablo.

Он отошел от традиций, создав серию более округлых и диковинных дизайнов в 1990-х годах после ухода из Bertone и разработал модели для таких брендов, как Nissan и Perodua.

Среди его последних автомобилей была Stola S86 Diamante – концепт, созданный всего за пять недель для Женевского автосалона 2005 года.

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