Великий скандал с электромобилями только начинается

16:40 2024-03-14
Великий скандал с электромобилями только начинается

Проверка, проведенная журналом What Car, показала, что официальные данные о модельном ряду электромобилей завышают их реальную стоимость примерно на треть.

Автомобили гоняли по тестовому треку в Бедфордшире, пока у них не закончился ресурс.

Результат? Lexus UX 300e (официальный пробег 440 км) проехал всего 274 км, прежде чем затормозить – на 37,9% меньше, чем рекламировалось. Volkswagen ID7 Pro (официальный пробег 616 км) справился с управлением 408 км, а Volvo XC40 Recharge (официальный пробег 532 км) - с управлением 405 км.

Более того, все это предположительно автомобили дальнего действия, которые продаются по цене более 50 000 фунтов стерлингов за новые.

Вот что рассказал журналист-автолюбитель Росс Кларк.

Я не любитель бензина. Я бы предпочел чистый электромобиль, но, извините, я все еще не собираюсь его покупать.

На прошлой неделе я объехал Шотландское нагорье, преодолев расстояние от двери до двери в 772 км. С частыми остановками это заняло у меня 11 часов.

В моем дизельном Volvo универсал проблем не возникло. Мне даже не пришлось заправляться по дороге: автомобиль расходовал в среднем 4 л на 100 км что дает ему запас хода около 1126 км.

Я просто не знаю, как мне совершить такое путешествие на электромобиле, даже если бы я был готов заплатить за него 55 000 фунтов стерлингов.

Допустим, я подзаряжал Volvo XC40. Теоретически я мог бы проделать это путешествие – почти – на одном заряде.

Но для этого потребовалась бы остановка на ночь ровно на полпути, потому что быстрое зарядное устройство, при условии, что я смогу найти свободное и работающее, позволит зарядить автомобиль всего на 20-80 процентов за разумные сроки.

На практике мне пришлось бы останавливаться по меньшей мере дважды, а возможно, и трижды, проводя около часа за раз на какой-нибудь убогой станции техобслуживания.

И это касается премиальной модели. Однажды я сел и прикинул, как бы мне добраться до Шотландии на Nissan Leaf, полностью загруженном, в холодную погоду, когда даже заявленный запас хода автомобиля снизился до 160 км.

Предполагалось, что потребуется не менее семи часовых остановок - и даже это зависело от сайтов, которые во многих случаях предлагали только одно зарядное устройство. Жаль, если им пользовался кто-то другой.

Еще хуже будет, когда я в конце концов доберусь до Шотландии. На прошлой неделе я совершил поездку по 35-километровой однопутной дороге, которая ведет к задней части полуострова Нойдарт.

Я не видел там никаких электромобилей, и неудивительно. Нет никакой надежды зарядить транспортное средство где-либо на этой дороге – если я попытаюсь совершить путешествие, то в конечном итоге почувствую себя капитаном Скоттом, беспокоящимся о том, хватит ли его пайка до Южного полюса и обратно.

Электромобили практичны как местные малолитражки для автомобилистов, у которых есть парковка вне улицы в пределах досягаемости электрической розетки.

Но для большинства из нас они по-прежнему непрактичное решение. И вряд ли он станет таковым в ближайшем будущем.

Если бы мы обклеили страну быстрыми зарядными устройствами, это привело бы к отключению электросети.

Как недавно отметил глава Toyota, западные правительства пытаются добиться полного перехода на электромобили, не зная о том факте, что во многих частях мира нет эффективных электросетей.

Попытка сразу перейти на электромобили обрекла на провал все усилия по декарбонизации автомобильного транспорта.

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