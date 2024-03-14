Первый автомобиль бренда LINGXI теперь в каталоге MIIT

В Китае появился новый автомобильный бренд LINGXI, выпускающий легковые электромобили. Произошло это после возникновения на территории страны совместной компании Dongfeng Honda.

Флагманской моделью этого объединенного производства стал электрический седан LINGXI L с габаритами 4830 х 1845 х 1503 мм и колесной базой 2731 мм.

По заявлению производителя, этот автомобиль по стилю дизайна напоминает своего концепт-кара. Отличия есть в передней части машины с тремя крыльями и встроенными в корпус фарами. Передняя зона, кузов, задняя зона электрокара отделаны треугольными геометрическими линиями.

Про интерьер можно сказать следующее. Модель LINGXI L обслуживает умная система LINGXI SPACE, присутствует квадратный руль, есть и другие футуристические элементы. Больше всего привлекают крупный экран изогнутой формы, который протянулся через всю центральную панель управления.

Целевая аудитория бренда LINGXI - молодые автомобилисты из Китая и других стран. Создает новые модели молодой коллектив, главным образом это миллениалы. Отличительные черты машин этого бренда - интеллект, экономичность, индивидуальность.