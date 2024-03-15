Школы потратили миллионы на чехлы для телефонов Yondr, чтобы ученики не отвлекались от занятий

Бренд, основанный в 2014 году, изначально был идеей создателя Грэма Дюгони после посещения музыкального фестиваля. Дюгони сказал, что видел, как многочисленные посетители концертов снимали незнакомцев без их ведома, и он начал сомневаться в роли технологий в социальном пространстве.

Yondr использовался и в других социальных средах, таких как концерты или комедийные шоу, но в последнее время о бренде заговорили из-за растущего спроса со стороны школьных округов по всему миру.

Как работает Yondr?

Компания Yondr, которая ежедневно обслуживает более 1 миллиона учащихся в 21 стране, делает упор в первую очередь на свои неопреновые чехлы для телефонов.

Чехлы застегиваются на молнию и запираются и разблокируются с помощью отдельного магнитного приспособления, называемого “подставкой”. Стоимость набора составляет от 25 до 30 долларов на ученика.

Только учителя имеют доступ к базам разблокировки.

Как Yondr стал таким популярным?

По словам представителя Yondr, бренд неуклонно рос из года в год вплоть до пандемии. Но как только учебные заведения вновь открылись, бренд стал свидетелем резкого роста популярности среди школ, которые хотели внедрить инструменты Yondr в своих классах.

Популярность Yondr совпадает с выводами о том, что родители хотят ввести запрет на использование телефонов в школах, а у учащихся улучшается успеваемость без телефонов.

Национальный центр статистики образования также сообщил в 2020 году, что в 77% школ действуют правила, запрещающие учащимся пользоваться своими мобильными телефонами в учебное время.

В июле 2023 года почти 200 школьных округов запретили совместно подавать иски против материнских компаний Facebook, TikTok, Snapchat и YouTube из-за “предполагаемого вреда” учащимся.

Согласно иску, школы обвинили компании в том, что они напрямую вызывают дисциплинарные проблемы в классе, проблемы с психическим здоровьем и отвлекают внимание и ресурсы от надлежащего образования.

Позже, в ноябре 2023 года, два сенатора предложили двухпартийный закон, который изучал бы последствия использования мобильных телефонов в классах от детского сада до 12 класса.

“Широкое использование мобильных телефонов в школах в лучшем случае отвлекает молодых американцев; в худшем случае они знакомят школьников с контентом, который вреден и вызывает привыкание”, - сказал в пресс-релизе сенатор Том Коттон из Арканзаса.

Ренеша Паркс, директор по оздоровлению государственных школ Ричмонда в Вирджинии, рассказала The Hill в декабре 2023 года, что, несмотря на стоимость, руководители считают, что внедрение чехлов “уменьшит количество нарушений, которые происходят в результате использования учащимися мобильных телефонов, и повысит производительность”.

Психолог Рони Коэн-Сэндлер также поделилась с изданием своей теорией о том, что телефоны мешают детям и подросткам “оставаться наедине со своими чувствами” во время занятий.

“Если учитель смотрит на них неправильно, из-за чего они получают плохую оценку, они говорят, что им нужно в туалет, и они идут в туалет и пишут смс своей маме”, - сказал Коэн-Сэндлер. “Они не заставляют себя развивать навыки совладания с неприятными чувствами и не решают проблемы, используя ресурсы, доступные им в школе”.

Во время декабрьского голосования школьного совета во Флинте, штат Мичиган, суперинтендант Кевелин Джонс II указал на киберзапугивание как на еще одну проблему, которую Yondr мог бы помочь решить в течение учебного дня.

“Это большая часть травли”, - сказал Джонс о мобильных телефонах, согласно USA Today. “Это во многом причина, по которой наши ученики не выполняют задания в классе”.

Аргументы против Yondr

Шахад Мохиельдин, координатор программы Проекта молодых женщин в Вашингтоне, округ Колумбия, рассказала USA Today, что внедрение Yondr не удовлетворяет потребности учащихся в доступе к своим телефонам — будь то для общения с родителями или по другим неотложным делам.

Мохиельдин рассказала изданию, что знает учеников, которые используют свои телефоны в качестве калькуляторов на уроках или даже для связи со своим терапевтом в течение дня.

Она также указала на учащихся из семей с низким доходом или у которых двое работающих родителей и которым неожиданно приходится отвечать за других своих братьев и сестер и выполнять домашние поручения после занятий.

Ребекка Братспайс, у которой ребенок учится в школе Yondr, опубликовала на X, что ее нейродивергентный ребенок полагается на свой телефон, чтобы “ориентироваться в течение дня”.

“Эта программа только усугубляет ситуацию”, - заявила она.

Стоимость Yondr также ставит под сомнение равные шансы всех школьных округов воспользоваться преимуществами. Представитель государственных школ Филадельфии Моник Брэкстон заявила The Washington Post , что школы должны запросить одобрение округа, прежде чем обращаться к Yondr, а затем должны оплатить чехлы из своего бюджета.

В школьных округах, таких как Вирджиния-Бич, где учатся 64 000 учеников, чиновники сочли эти чехлы слишком дорогими.

Дина Хойнк, бывшая учительница из Кливленда, рассказала, что это должно быть правило “все или ничего”.

В ее бывшей школе ученикам разрешалось пользоваться своими телефонами в перерывах между уроками, и Хойнк сказала, что система блокировки телефонов в начале урока, а затем разблокировки их в конце кажется “огромной тратой времени”.

“Это привело к значительной потере учебного времени и создало ненужную борьбу за власть между учителями и учениками”, - добавила она.

Проблема школьных перестрелок

Постоянная проблема’ связанная с блокировкой телефонов учащихся, заключается в том, что они будут делать в случае стрельбы в школе.

The Boston Globe обсудила дебаты в статье, опубликованной в октябре 2023 года “Положите конец школьным перестрелкам, и тогда учащиеся смогут убрать свои телефоны”.

В статье репортер Хизер Хопп-Брюс указала на то, что телефоны были спасательным кругом для некоторых учеников и семей в ситуациях, связанных со стрельбой в школах, включая стрельбу в Паркленде, штат Флорида, и Грейт-Миллс, Мэриленд, в 2018 году и стрельбу в Увалде, штат Техас, в 2022 году.

“В чрезвычайной ситуации первоочередной задачей всегда является соблюдение школьного протокола безопасности”, - сказал представитель Yondr. “Школьный персонал и администраторы всегда будут иметь доступ к своим телефонам, и как только учащиеся окажутся в безопасном месте, администраторы смогут разблокировать чехлы для учащихся”.