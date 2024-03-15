Клубок ракушек получил награду за лучшее фото дикой природы

Снимок был выбран из более чем 14 000 работ как фотографов-любителей, так и профессиональных.
Фотография, которая также победила в номинации "Побережье и морская тематика", была сделана Райаном Сталкером.
"Над водой - просто футбольный мяч. Но ниже ватерлинии находится колония существ. Футбольный мяч выбросило на берег в Дорсете после огромного океанского путешествия через Атлантику", - говорит Сталкер.
"Увеличение количества мусора в море может увеличить риск того, что еще больше существ доберется до наших берегов и превратится в инвазивные виды".
Красота слизистой плесени раскрыта на фотографии Джейсона Маккомба, победившего в номинации "Ботаническая Британия".
"Мир слизевиков завораживает. Они не являются ни растениями, ни грибами", - говорит Маккомб.
"Они такие маленькие, что, если вы не будете их искать, вы просто не заметите их. Каждая головка на этих плодовых телах имеет ширину примерно 1 мм.
Это изображение было сделано с использованием 160 снимков, каждый из которых сфокусирован на отдельной области сцены, а затем сложен вместе, чтобы создать одно изображение с высокой детализацией.
Робин Додд сфотографировал ворона, летящего над островом Арран, и победил в черно-белой номинации.
"Это снимок с вершины Гоатфелла на острове Арран, самой высокой горы на острове", - говорит Додд.
"Мы посидели некоторое время, наблюдая за этими птицами, скользящими над Арраном так же грациозно, как любая хищная птица".
"Это суровый, но прекрасный мир, в котором они обитают. Это черно-белое изображение состоит из двух снимков с чередованием фокусов".
Победителем стал Джейми Смарт в возрасте 11 лет и младше за фотографию фазана, сделанную в Уэльсе.
"Одним холодным (-5 ° C) туманным весенним утром мы встали очень, очень рано, чтобы попытаться найти зайцев-боксеров на вересковой пустоши", - говорит Смарт.
"По дороге туда я заметил этого фазана, сидящего на воротах фермы на утреннем рассвете".
"Я заставил папу остановить машину и медленно дать задний ход, тихо открыл окно своей машины и сумел сфотографировать фазана во всей его красе, с цветущим терновником позади него и солнечными лучами, освещающими его медные перья на груди".
"Так получилось, что в то утро нам не удалось увидеть боксирующих зайцев, но появление мистера Фазана действительно компенсировало это".