Фото Райана Сталкера получило награду в номинации за фото дикой природы

Снимок был выбран из более чем 14 000 работ как фотографов-любителей, так и профессиональных.

Фотография, которая также победила в номинации "Побережье и морская тематика", была сделана Райаном Сталкером.

"Над водой - просто футбольный мяч. Но ниже ватерлинии находится колония существ. Футбольный мяч выбросило на берег в Дорсете после огромного океанского путешествия через Атлантику", - говорит Сталкер.

Увеличение количества мусора в море может увеличить риск того, что еще больше существ доберется до наших берегов и превратится в инвазивные виды.