После рискованной операции на позвоночнике хирург сказал Памеле не планировать никаких поездок, но она сделала по-своему

14:17 2024-03-15
После рискованной операции на позвоночнике хирург сказал Памеле не планировать никаких поездок, но она сделала по-своему

Памела Холт дала себе обещание: она не только сможет снова путешествовать в течение шести месяцев, но и побывает в 80 странах к тому времени, когда ей исполнится 50.

Готовясь к рискованной операции на позвоночнике примерно через 18 месяцев после получения травм в ужасной автомобильной аварии 2011 года, в результате которой она испытывала постоянную боль, Памела Холт дала себе необычное обещание. Она хотела побывать в 80 странах до того момента, как ей исполнится 50.

Холт, которой на тот момент было за 30, уже посетила около 55 стран, но тяжесть полученных травм приостановила ее жизнь и поездки.

Вскоре после пробуждения после успешной операции женщина была настолько полна решимости совершить одиночное путешествие с рюкзаком на Ближний Восток, что попросила свою мать позвонить в American Airlines и забронировать ей билет на самолет.

Холт поехала в свое первое самостоятельное путешествие в возрасте 19 лет, отправившись в Японию, где прожила несколько месяцев.

Вскоре она прониклась сильной страстью к путешествиям в одиночку.

Жизнь Памелы изменилась навсегда после автомобильной аварии, в результате которой она была практически обездвижена, и ей посоветовали привести свои дела в порядок перед операцией.

Однако за 15 лет или около того между операцией на позвоночнике и своим 50-летием Холт смогла выполнить обещание, данное еще в больнице, и решила отпраздновать со вкусом, прилетев в Бутан, свою 80-ю страну, в знаменательный день августа 2019 года.

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