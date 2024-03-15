Немецкий лес таит в себе миллионы долларов в роскошных классических автомобилей, оставленных гнить

На этом пространстве площадью 20 000 квадратных метров находится около 50 классических, редких и экзотических автомобилей, каждый из которых обречен на неизбежный упадок.

Это парк автоскульптур Neanderthal, художественная инсталляция, глубоко погружающая в темы жизни, смерти и возрождения.

Вопреки первоначальным предположениям, это место не является ни забытой коллекцией, ни традиционной свалкой.

Созданный Михаэлем Фрелихом, немецким автодилером, дизайнером и созидателем, этот проект служит глубокой метафорой преходящей природы жизни.

Чтобы отпраздновать свое 50-летие в 2000 году, Фрелих приступил к реализации этого амбициозного проекта, приобретя пятьдесят классических автомобилей, построенных в 1950 году, в год его рождения, и отправив их медленно портиться в лесу.

Эти автомобили, некогда являвшиеся символами богатства и престижа, теперь являются объектами продолжающегося эксперимента по разложению, намеренно подвергаясь воздействию таких элементов, как молоко или соленая вода, чтобы ускорить их возвращение на землю.

Цель Фрелиха - продемонстрировать доминирование природы над созданиями человека, подчеркнуть цикл жизни, в котором разложению противостоит рост, и, в конечном счете, то, как все возвращается к природе.