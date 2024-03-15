Что помогло знаменитому шеф-повару похудеть на 20 кг

15:12 2024-03-15
Что помогло знаменитому шеф-повару похудеть на 20 кг

Шеф-повар Дафф Голдман поделился секретом своей чудесной диеты, благодаря которой он похудела на 20 кг за 8 месяцев.

Шеф-повар сказал, что за последние восемь месяцев он сбросил 20 кг во время своего фитнес-путешествия, и хранение готовых к употреблению салатов в холодильнике было для него ключевым моментом.

"Это практически все, что я ем. Это экстремально — это определенно потребовало настоящего самоанализа".

В состав любимого салата входят киноа, черная фасоль, огурцы, петрушка, мята, красный лук, капуста, морковь, консервированный шпинат и молотый бизон, все это заправляется лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем.

Голдман также раскрыл его удивительный новейший рецепт полезного печенья. 

Тесто готовится из небольшой порции итальянского печенья, вареного и протертого в пюре изюма Sun-Maid, абрикосов, чернослива и ягод, которые естественным образом окрашивают печенье и придают вкус классического фруктового пирога.

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