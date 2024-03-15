У Милли Бобби Браун 9 домашних собак, в настоящее время она воспитывает еще 23

20-летняя актриса поделилась, что у нее дома девять собак. Кроме того, в настоящее время она воспитывает еще 23 пса.

20-летняя актриса упомянула, что ей пришлось покинуть родительский дом, потому что она хотела разместить больше животных. Она объяснила, что живет рядом со своими родителями.

Раньше она жила с ними, но, когда ей исполнилось 18, она выразила желание завести другую собаку. Однако ее родители возражали, ссылаясь на ограниченное пространство в ее комнате.

Ничуть не смутившись, она решила съехать и поселиться по соседству, так как ей тоже хотелось завести кролика и сельскохозяйственных животных.

Браун никогда не стеснялась демонстрировать свое обожание и признательность своим любимым питомцам. Ранее в этом месяце актриса появилась на “Вечернем шоу с Джимми Фэллоном в главной роли” со своей 3-летней собакой Винни.

Кроме того, недавно она с гордостью надела толстовку в честь своих любимых питомцев — Винни и кролика по кличке Иа.

На толстовке с надписью “Клуб поклонников Винни Иа” были изображены очаровательные карикатуры на обоих животных, отражающие глубокую привязанность Браун к своим пушистым компаньонам.